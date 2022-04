Nesta segunda-feira (18), a partir das 12h, começam os agendamentos para as castrações gratuitas de cães e gatos no site da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. Os procedimentos acontecem em maio nas clínicas contratadas pelo município e abrangem todas as regionais da cidade.

Estarão disponíveis 700 vagas para ONGs, protetores e tutores de animais cadastrados junto à Rede e que atendam aos requisitos do programa, como o cadastro nos Armazéns da Família para os tutores. Para fazer a escolha do dia e horário, é necessário que o interessado faça o seu login no site.

Protetores e LGPD

Em função das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os cadastros devem ser validados em nome dos beneficiados.

Isso significa que os protetores de animais podem continuar auxiliando a comunidade com as suas cotas de castração, mas as vagas devem ser destinadas a um beneficiário específico já no momento da marcação dos horários.

“Precisamos que cada pessoa que tenha dados em nosso cadastro, o Sistema de Identificação Animal (SIA), esteja ciente e aceite os termos e condições”, explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Quem tiver o horário agendado em seu nome e não puder comparecer ao dia do mutirão, deve encaminhar uma procuração ao representante para que possa, dentre outras responsabilidades, assinar o termo de autorização da cirurgia.