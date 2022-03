O Instituto Municipal de Turismo já está com um edital de chamamento aberto para artesãos, designers e artistas interessados em comercializar seus produtos com motivos curitibanos nas lojas da rede Curitiba Sua Linda.

O edital está disponível para consulta no Portal Curitiba Criativa e ficará aberto para inscrições de produtos até o dia 5 de abril. As avaliações serão feitas pelo comitê curador no dia 7 de abril e o resultado será divulgado no dia 8 de abril.

+ Leia mais: Máscaras obrigatórias na RMC? Veja como fica nas cidades da região de Curitiba

“Estamos constantemente em busca de produtos de design autoral e suvenires com a identidade da cidade, nossos atrativos turísticos, nosso jeito de falar e nossa cultura local”, declara Tisa Kastrup, curadora das lojas da prefeitura.

Produtos

Segundo a prefeitura, a grande diversidade de produtos da rede Curitiba Sua Linda – são mais de 500 ítens produzidos por mais de 100 artesãos, designers e criativos locais – agrada os turistas que acabam optando por lembranças que cabem na bagagem, sejam leves e fáceis de levar. Já os moradores procuram peças maiores para decoração ou para presentear os amigos.

Com a proximidade do inverno, o tema “frio” também pode ser explorado nos novos produtos. “Assim como vamos para regiões quentes em busca de sol e praia, os turistas vindos dos estados do Norte e Nordeste procuram Curitiba para curtir os atrativos turísticos e um pouco de frio”, conta Tisa.

Vitrine e oportunidade

As lojas Curitiba Sua Linda estão estrategicamente localizadas nos principais atrativos turísticos da cidade, que concentram grande fluxo de turistas e moradores, como Jardim Botânico, Palacete Wolf, Torre Panorâmica, Memorial Paranista, Mercado Municipal, Centro Cultural David Carneiro e a mais recente loja inaugurada no Shopping Estação, único shopping da cidade que está no roteiro da Linha Turismo.

LEIA TAMBÉM:

>> Salários de motoristas e cobradores de Curitiba terá reajuste de 10% em abril

>> Ganhador do Nota Paraná ganha R$ 1 milhão no dia do seu aniversário

Os preços variam bastante e partem de R$ 2, para cartões-postais. O marcadores de página são R$ 3 e os ímãs de geladeira e chaveiros custam em média R$ 4.

Existe ainda uma ampla variedade de produtos com tema paranista, identidade das calçadas curitibanas, aplicados em canecas, camisetas, lenços, meias, ecobags, sabonetes artesanais e até fraldinhas e babadores para bebês.

Para inscrever os produtos no edital é preciso ter empresa formalizada com CNPJ.