A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Curitiba vai passar a ofertar, a partir desta terça-feira (21), o atendimento de repescagem contínua para quem já foi chamado para a vacinação contra a Covid-19, mas, por quaisquer motivos, não completou a imunização. Poderão ser atendidas as pessoas que ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose, e até a dose de reforço.

LEIA TAMBÉM:

> Curitiba abre vacinação para adolescentes de até 12 anos com comorbidades

> Pfizer anuncia que vacina contra covid-19 é segura e protege crianças de 5 a 11 anos

> Beto Preto irá solicitar uso de sobra de vacina para vacinar adolescentes com comorbidades

Primeira dose

A repescagem da aplicação da primeira dose estará disponível para todos os curitibanos com 18 anos ou mais que se cadastrarem antecipadamente na plataforma Saúde Já. Também poderão tomar a primeira dose as grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz há 45 dias) com 12 anos ou mais, desde que tenham orientação médica.

Além do cadastro na plataforma Saúde Já, também é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba, documento oficial com foto e CPF.

Segunda dose

A repescagem para a aplicação de segunda dose está disponível para todos aqueles que já foram chamados e ainda não completaram a imunização. A data original de convocação pode ser conferida no aplicativo Saúde Já.

Assim como para a aplicação da primeira dose, quem for tomar a segunda dose na repescagem também precisa apresentar um documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

Dose de Reforço

Os idosos com 70 anos ou mais que já tomaram as duas doses da vacina há 180 dias e os pacientes imunossuprimidos que completaram o ciclo vacinal há 28 dias também podem participar da repescagem. Quem faz parte desses dois grupos e tem direito à dose de reforço já recebeu uma mensagem de convocação pelo aplicativo Saúde Já. A apresentação da mensagem é necessária para garantir a vacinação.

Entre os imunossuprimidos serão atendidos transplantados de órgão sólido em uso de imunossupressor, transplantados de medula óssea, pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas em tratamento de quimioterapia e outras condições de imunossupressão.

Imunossuprimidos que se enquadram nos critérios e que não recebam a convocação deverão enviar um email para a SMS, sms-central@sms.curitiba.pr.gov.br, com as informações pessoais e documento que comprove a condição clínica. Já as pessoas que fazem hemodiálise receberão a dose de reforço nas clínicas que fazem tratamento.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

US Ouvidor Pardinho – Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Centro de Referência, esportes e atividade física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

US Salvador Allende – Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

US Parigot de Souza – Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

US Vila Diana – Rua René Descartes, 537 – Abranches

Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira – Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

US Santa Efigênia – Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

US Jardim Paranaense – Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

US Visitação – Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

US Camargo – Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

US Uberaba – Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

US Oswaldo Cruz – Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

US Aurora – Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

US Pinheiros – Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

US Orleans – Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

US Campina do Siqueira – Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

Rua da Cidadania do Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Rua da Cidadania do Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1.700

US Santa Quitéria – Rua Divina Providência, 1445 – Santa Quitéria

Web Stories