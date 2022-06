A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) publicou no Diário Oficial do Município de sexta-feira (24) os editais para o terceiro processo seletivo simplificado (PSS) da Prefeitura de Curitiba de 2022 para a contratação de 500 profissionais da enfermagem.

Serão 100 vagas para enfermeiros e 400 para técnicos de enfermagem em saúde pública. As inscrições podem ser feitas entre 10h de quarta-feira (29) e 17h do dia 5/7. Os candidatos interessados podem se inscrever para os dois processos seletivos caso tenham a formação exigida no edital.

A inscrição é gratuita e não será aplicada prova. Os candidatos serão avaliados por meio de títulos declarados e o tempo de experiência profissional comprovada nos últimos 15 anos.

A carga horária de trabalho para os aprovados será de 30 horas semanais, a remuneração prevista para o cargo de enfermeiro é de R$ 3.500,55 e para os técnicos de enfermagem é de R$ 2.307,84.

Os editais com todas as informações e o manual do candidato estão disponíveis no site da Prefeitura de Curitiba. Os interessados já podem fazer o seu cadastro no e-Cidadão, etapa obrigatória para que o profissional possa fazer a sua inscrição a partir de quarta-feira (29).

Já o link para cadastro será disponibilizado quando as inscrições forem abertas, dia 29 de junho, e aqueles que tiverem dúvidas durante o preenchimento do formulário podem consultar o manual clicando em “como se inscrever”, disponível no canto superior direito do site. O passo a passo ajuda o candidato a observar todos os cuidados que deverá ter nessa fase.

Os resultados definitivos dos dois processos seletivos serão publicados a partir da segunda quinzena de julho.

Cuidado na inscrição

A equipe da Smap recomenda que os candidatos leiam atentamente ao edital antes de fazer a inscrição. Quando preencherem o formulário, a sugestão é para que revisem todas as respostas antes de submeter a inscrição.

Quem for aprovado será convocado para comprovar tudo o que for declarado no momento do cadastro e caso haja divergência de informações o profissional é eliminado.

Quem já foi contratado pelo PSS da Prefeitura de Curitiba para a mesma função pública que se inscreveu e teve seu contrato encerrado há menos de 24 meses, não poderá ser contratado novamente, conforme regras definidas em legislação municipal. Aqueles que já cumpriram o prazo de dois anos desde o seu desligamento podem participar do novo PSS e poderão ser contratados novamente, se classificados e convocados.

É obrigatório que todos os candidatos tenham recebido as duas primeiras doses de imunizante anticovid.

Os candidatos que se inscreverem em cotas raciais serão confirmados, quando convocados para contratação, após entrevistas individuais gravadas conduzidas por integrantes da Comissão de Heteroidentificação específica para este PSS, de acordo com a legislação municipal.

