Nesta quarta-feira (2), Curitiba abre a vacinação contra covid-19 por idade. Serão contemplados, neste primeiro momento, todos os residentes de Curitiba que completarão 60 anos de idade até 31 de dezembro de 2021 – quem tem 60 anos completos ou mais já foi imunizado durante a fase de vacinação dos idosos.

A abertura da vacinação por idade acontece após o Ministério da Saúde autorizar este modelo, atendendo a um pleito feito pela capital paranaense ao governo federal.

LEIA TAMBÉM:

>> Quem é de outra cidade pode se vacinar contra a covid-19 em Curitiba?

>> Mesmo com população igual, RS recebe mais doses e vacina mais rápido que o PR

“É com grande alegria que anunciamos a abertura de vacinação por idade em Curitiba, após o ministro Marcelo Queiroga atender o nosso pedido. Assim, nos livramos das amarras da burocracia e podemos começar a imunizar todos”, afirma o prefeito Rafael Greca.

“Com a vacinação dos idosos e do grupo de comorbidades concluída, o principal risco está para pessoas entre 50 a 59 anos. Por isso, neste momento, pedimos autorização para o Ministério da Saúde para abrir a vacinação por idade”, explica a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

A vacina será aplicada, nesta quarta-feira (2), em 18 pontos de vacinação contra a covid-19 da cidade (lista abaixo), das 8h às 17h. Para se vacinar, será necessário apresentar um documento com foto, comprovante de residência de Curitiba e levar uma caneta.

Para facilitar o processo de vacinação e evitar filas, a Secretaria Municipal da Saúde pede que as pessoas que não são pacientes do SUS Curitibano preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo de celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

Novas faixas

A vacinação por idade ocorrerá do mais velho para o mais novo, na faixa entre 59 a 18 anos, na medida em que forem sendo disponibilizadas novas doses pelo governo federal. Ainda não há previsão de quando poderão ser abertas novas faixas etárias.

Repescagem e segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde também aplicará primeira dose nas pessoas com 60 anos ou mais que, por ventura, ainda não tenham recebido a vacina. Além disso, a imunização dos profissionais da educação foi ampliada e atenderá os que têm 47 anos ou mais.

Estão sendo atendidas, ainda, pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos, e pessoas com deficiência permanente de 18 anos e mais.

Nesta quarta-feira (2) será realizada também a segunda dose dos idosos da faixa de 81 anos que receberam a vacina AstraZeneca.

Balanço

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba imunizou, até segunda-feira (31/5), 491.238 pessoas com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Até esta data foram vacinados: 301.380 idosos, 77.283 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação), 6.759 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência, 5.246 trabalhadores das forças de segurança, 77 indígenas, 6.665 gestantes e puérperas, 5.027 pessoas com deficiência, 80.907 pessoas com comorbidades e 7.894 educadores, entre professores e trabalhadores da Educação Básica.

Pontos fixos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

8 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

9 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

10 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

12 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

13 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

14 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

15 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700