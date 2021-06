Curitiba antecipou a campanha da imunização contra a gripe e abre nesta quinta-feira (17/6) a vacinação para toda a população. Nesta etapa podem receber a vacina contra a gripe qualquer pessoa acima de seis meses, em uma das 54 unidades de saúde da cidade (lista abaixo).

A vacina contra influenza não previne o contágio pelo coronavírus, mas contribui para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Além disso, a imunização facilita os diagnósticos da covid-19.

LEIA TAMBÉM:

>> Variante indiana causa sintomas menos comuns da covid-19. Saiba quais

>> Calendário de vacinação contra covid-19 no Paraná é divulgado; veja seu lugar na fila

A única recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é que as pessoas que se vacinaram contra a covid-19 respeitem o intervalo de 14 dias para, então, receberem a da gripe.

Até esta quarta-feira (16), em Curitiba, haviam sido aplicadas 230.091 doses de vacinas contra a gripe, o que corresponde a uma cobertura de 38% do público-alvo.

Locais para vacinação contra a gripe

BAIRRO NOVO

US Coqueiros

Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 80 – Sítio Cercado

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US João Cândido

Rua Ourizona, 2250 – Bairro Novo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Osternack

Rua Miguel Rossetim, 100 – Vila Osternack

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Umbará 1

Rua Dep. Pinheiro Junior, 915 – Umbará

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São João Del Rey

Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado

Segunda a sexta, das 7h às 19h

BOQUEIRÃO

US Érico Veríssimo

Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Irmã Tereza Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Pantanal

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Alto Boqueirão

Segunda a sexta, das 8h às 17h

US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

Segunda a sexta, das 7h às 19h

BOA VISTA

US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Barreirinha

Rua Santa Gema Galgani, 353 – Barreirinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Jardim Aliança

Rua José Ursolino Filho, 614 – Santa Cândida

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Cândida

Avenida Paraná, 5050 – Santa Cândida

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Esperança

Rua Cataratas do Iguaçu, 192 – Atuba

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Leonice

Avenida Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Abaeté

Rua Delegado Miguel Zacarias, 403 – Boa Vista

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

CAJURU

US São Domingos

Rua Ladislau Mikosz, 149 – Cajuru

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Solitude

Rua Isaías Ferreira da Silva, 150 – Solitude

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Lotiguaçu

Rua Eunice Bettini Bartoszeck, 1287 – Uberaba

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Cajuru

Rua Pedro Bocchino, 750 – Vila Oficinas

Segunda a sexta, das 7h às 19h

CIC

US Jardim Gabineto

Rua Engenheiro João Visinoni, 458 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 18h

US Sabará

Rua Pedro Andretta, 3030 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São José

Rua Piraí do Sul, 280 – Augusta

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Tancredo Neves

Rua Professora Hilda Hanke Gonçalves, 435 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Sandra

Rua Araranguá, 189 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Vila Verde

Rua Emílio Romani, 2684 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vitória Régia

Rua Paul Garfunkel, 2000 (esq c/ Cyro Correia Pereira) – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Campo Alegre

Avenida das Industrias, 1749 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Caiuá

Rua Arnaud Ferreira Velloso, 200 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US São Miguel

Rua Des. Cid Campelo, 8060 – Cidade Industrial

Segunda a sexta, das 7h às 19h

MATRIZ

US Capanema

Rua Manoel Martins de Abreu, 830 – Prado Velho

Segunda a sexta, das 7h às 18h

US Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Segunda a sexta, das 7h às 19h

PINHEIRINHO

US Vila Clarice

Rua Eloy de Assis Fabris, 634 – Novo Mundo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Leão

Rua Primo Lourenço Tosin, 21 – Novo Mundo

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Vila Machado

Rua Laudelino Ferreira Lopes, 2959 – Pinheirinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Concórdia

Rua Dilermando Pereira de Almeida, 700 – Pinheirinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295- Lindóia

Segunda a sexta, das 7h às 19h

PORTÃO

US Santa Amélia

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Santa Quitéria 1

Rua Divina Providência, 1445 – Santa Quitéria

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra

Segunda a sexta, das 7h às 19h

SANTA FELICIDADE

US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

Segunda a sexta das 7h às 19h

US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 Pilarzinho

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

Segunda a sexta, das 7h às 19h

US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Segunda a sexta, das 7h às 19h

TATUQUARA

US Caximba

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

Segunda a sexta, das 7h30 às 16h30

US Pompéia

Rua João Batista Bettega Jr. s/n – Tatuquara

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana

Segunda a sexta, das 7h às 17h

US Santa Rita

Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Segunda a sexta, das 7h às 17h