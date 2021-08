Na próxima semana, a Secretaria de Saúde de Curitiba aplicará a segunda dose da vacina contra a covid-19 em cerca de 55 mil pessoas que já receberam a primeira aplicação.

Nesta etapa, a maior parte dos que precisam receber a segunda dose são pessoas com comorbidades imunizadas com a primeira dose de AstraZeneca ou de Pfizer, entre os dias 14 e 20 de maio.

Também deverão receber a segunda dose da Coronavac quem tomou a primeira entre 15 e 19 de julho.

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Repescagem da segunda dose

A Secretaria Municipal da Saúde lembra ainda que, todas as pessoas que por alguma razão perderam a data de aplicação da segunda dose marcada no aplicativo, podem procurar um dos pontos de vacinação para completarem o ciclo de imunização com a dose de reforço.

O que levar

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma da semana para segunda dose

Segunda dose de Coronavac:

– 9 de agosto – Vacinados com a primeira em 13, 14 e 15 de julho;

– 10 de agosto – Vacinados com a primeira em 16 de julho;

– 11 de agosto – Vacinados com a primeira em 17 de julho;

– 13 de agosto – Vacinados com a primeira em 19 de julho.

Segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer:

– 9 de agosto – Vacinados com a primeira em 14 de maio;

– 10 de agosto – Vacinados com a primeira em 17 de maio;

– 11 de agosto – Vacinados com a primeira em 18 de maio;

– 12 de agosto – Vacinados com a primeira em 19 de maio;

– 13 de agosto – Vacinados com a primeira em 20 de maio.

Locais de Vacinação

O atendimento será de segunda (9/8) a sexta-feira (13/7), das 8h às 17h. A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba alerta que, no decorrer da semana, poderá haver mudanças de locais de vacinação.

Para consultar os locais de vacinação abertos no dia da segunda dose, acesse o site www.coronavirus.curitiba.pr.gov.br, em “Vacina Covid-19”, clique em “Informações” e procure por “Locais de Vacinação”.

Locais de vacinação para esta segunda-feira (9/8), das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

19 – US Oswaldo Cruz

R. Pedro Gusso, 3749 – CIC