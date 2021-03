Um novo decreto publicado nesta noite de segunda-feira (15) pela Prefeitura de Curitiba altera os horários de funcionamento de supermercados e similares e também o horário de funcionamento de delivery de restaurantes e lanchonetes.

De acordo com o decreto, restaurantes e lanchonetes passam a funcionar das 10 às 22 horas, em todos os dias da semana, apenas na modalidade delivery. Fica vedado, em todos os dias da semana, o consumo no local, drive thru e a retirada do pedido em balcão (take away).

No caso de supermercados e comércio varejista de alimentos, o atendimento passa a ser autorizado das 7 às 20 horas, de segunda a sábado. Aos domingos, fica permitido apenas o atendimento da modalidade delivery até às 20 horas. Confira abaixo quais estabelecimentos podem trabalhar no novo horário:

– comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias,

distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues;

– mercados, supermercados e hipermercados;

– comércio de produtos e alimentos para animais.