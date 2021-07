Curitiba amanheceu novamente com um intenso nevoeiro nesta sexta-feira (9). Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os nevoeiros também são observados nesta manhã em pontos das regiões Leste, Centro-Sul e Campos Gerais, do Paraná, de acordo com as imagens de satélite.

O dia também começou mais frio em algumas regiões do estado. Em Curitiba a mínima registrada foi de 8,2ºC. No Paraná, a temperatura mais baixa foi de 0,6, em General Carneiro. “O resfriamento mais significativo permaneceu sobre as regiões ao Leste, Campos Gerais, Centro, Centro-Sul, Sul e parte do Sudoeste do Paraná”, explica a meteorologista do Simepar, Lidia Luisa Mota.

Como fica o tempo?

Ao longo desta sexta-feira, não são previstas mudanças significativas nas condições do tempo no Paraná em relação ao últimos dias. Segundo o Simepar, espera-se ainda pouca variação de nebulosidade em grande parte do estado e temperaturas que deverão apresentar ligeira tendência de elevação, com a tarde um pouco mais aquecida. Entre os Campos Gerais, Centro-Sul e Leste, seguirá também a tendência para formação de nevoeiros.

Em Curitiba, a máxima não deve passar de 18ºC nesta sexta-feira, já que as nuvens seguirão marcando presença ao longo do dia, mas sem a previsão de chuva. Já no Litoral, em Paranaguá, o dia que começou com 12ºC de mínima, deve ter céu claro e chegar a 20ºC de temperatura máxima.