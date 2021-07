A massa de ar polar que atua sobre o Paraná perde um pouco de força nesta sexta-feira (2), mas Curitiba continua gelada. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), embora as temperaturas não cheguem perto de 0º C, a sensação de frio cortante deve marcar o dia na capital. A vantagem é que o sol aparece e ajuda a deixar o período da tarde mais agradável.

Em Curitiba, o Simepar aponta uma variação térmica entre 6º C e 19º C nesta sexta. Não há previsão de geada e nem de chuva para a região. O destaque fica mesmo para a larga amplitude térmica, que chega aos 13º C de diferença entre mínimas e máximas. Destaque também para o Sudoeste do estado. Ainda pode gear por lá, principalmente nas áreas próximas de Francisco Beltrão.

Para as próximas semanas, de acordo com o mapa meteorológico do Simepar, o tempo segue firme e sem chuva em Curitiba. Apenas no sábado (3) há chance de um aumento na instabilidade atmosférica na capital, o que pode ocasionar um dia mais nublado. Mas as temperaturas máximas seguem em torno dos 20º C. Somente no domingo (4) há uma previsão de máximas em torno de 16º C, mas sem chuva.

Litoral

Nas praias do Paraná, o sol deve aparecer entre nuvens nesta sexta. Mesmo assim, segundo o Simepar, não há previsão de chuva e as temperaturas máximas sobem um pouco. No entanto, a manhã ainda amanhece fria.

De acordo com a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve ficar entre 10º C e 19º C.