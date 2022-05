A previsão do tempo avisou e o frio em Curitiba chegou forte nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (17). Quem pulou cedo da cama foi presenteado com um belo nascer do Sol, com céu limpo, completamente sem nuvens, mas teve que encarar a temperatura mínima de 4,8ºC na capital. Esta foi a temperatura mais baixa do ano em Curitiba, segundo o Simepar.

+Frio em Curitiba! Veja cinco lugares pra tomar sopa na cidade!

Além de Curitiba outras cidades da região metropolitana ficaram bastante geladas. São elas Colombo (2,7ºC), Fazenda Rio Grande (3,1ºC), Lapa (2,8ºC) e Pinhais (4,1ºC). No Paraná, a menor temperatura foi em General Carneiro, com 0,5ºC e Inácio Martins, com 1,7ºC.

Segundo o meteorologista Samuel Braum, do Simepar, a responsável por essa queda nas temperaturas é uma massa de ar polar, que foi anunciada aqui na Tribuna desde a semana anterior. “Por isso, várias regiões do Paraná amanhecem com temperaturas extremamente baixas. Por conta da nebulosidade mais presente em algumas áreas, não se descarta chuva congelada, especialmente na região sul do Paraná. A sensação fica ainda mais fria por conta dos ventos fortes”, explicou.

+Frio em Curitiba! Onda de frio reforça cuidado com aquecedores a gás: descuido pode ser fatal

Geada no Paraná

O alerta de geada do Simepar aponta ocorrência do fenômeno entre forte e moderada entre a região de Curitiba e interior. O mapa abaixo demonstra a previsão para as próximas 48h.

Nesta terça-feira, porém, segundo o Simepar, por causa dos ventos, dificilmente houve formação de gelo em áreas mais abrangentes, apenas bem pontuais. O fenômeno é de observação, por isso o Simepar não crava os locais que tiveram geada.

Foto: Reprodução/Simepar.

Vem mais frio?

Segundo o Simepar esta quarta-feira pode ser ainda mais fria em Curitiba, com previsão de mínima de 4ºC e máxima de 10ºC, ou seja, uma amplitude térmica menor que a desta terça-feira, que tem máxima de 13ºC. O frio segue na quinta-feira e, na sexta, a menor mínima deve ser registrada na capital: 3ºC.

