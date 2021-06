As temperaturas abaixo dos 10º C mais uma vez marcaram o amanhecer em Curitiba neste domingo (13). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) os termômetros chegaram a marcar 5,1º C de mínima. O frio ocorre por causa de uma massa de ar seco e frio que atua no Paraná. Ao longo do dia, o tempo estável e com sol, por outro lado, deve ajudar a esquentar um pouco mais as temperaturas da capital no período da tarde.

LEIA TAMBÉM – Fim da suspensão: Curitiba retoma vacinação de grávidas e puérperas nesta segunda-feira

Conforme o Simepar, este domingo contou com “mais um amanhecer com baixas temperaturas em boa parte do Paraná. Na maioria das regiões os valores observados ficaram abaixo dos 10°C. Em alguns pontos dos Campos Gerais e da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) há restrição de visibilidade”, explicou o meteorologista do Simepar, Samuel Braun.

No estado, a menor temperatura deste domingo foi de -1,4ºC, registrada em General Carneiro, na região Sul do Paraná. Em Curitiba, a temperatura caiu, mas não ficou negativa, com o registro de 5,1º C de mínima. Na capital, ao longo do dia, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 9º C e 17º C. Significa que o dia tende a ser de sensação térmica amena, mas, quem optar por tomar um solzinho, pode espantar a sensação de frio.

LEIA AINDA – Fiscalização acha caça-níquel, contrabando e gente descumprindo decreto contra covid-19 em Curitiba

Ainda segundo o Simepar, neste início de semana as temperaturas devem continuar baixas no amanhecer no Paraná, especialmente no Sudoeste, Centro-sul, Campos Gerais e na RMC. E não está descartada a ocorrência de geadas e há uma maior tendência de formação de nevoeiros.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo também segue aberto neste domingo. Segundo o Simepar, o sol predomina em praticamente todo o estado. Assim como o frio. E no Litoral não é diferente.

VIU ESSA? Circulação de cepa indiana de covid-19 no Paraná alerta autoridades de saúde

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 10º C e 19º C, números bem próximos dos registros previstos para Curitiba.