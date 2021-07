O último sábado (31) do mês de julho vai seguir com frio e com tempo seco em Curitiba, litoral e interior do Paraná. Não existe mais previsão de geada como ocorreu com intensidade na sexta-feira (30). A mínima para a capital paranaense deve chegar a 5ºC.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Curitiba vai ter um frio menos intenso em relação aos últimos dias. Quanto a temperatura, a máxima não ultrapassa 13ºC. No domingo, as mínimas previstas para a capital são de 10ºC.

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba reduz horário de vacinação neste sábado e convoca nascidos em 1986

>> Campo Largo e São José dos Pinhais vacinam neste sábado; veja programação

Para o litoral, o frio vai seguir firme e a previsão para Guaratuba é que a mínima chegue a 5ºC ao amanhecer, mas com tarde ensolarada e mais quente (15ºC).

No interior, previsão de baixas temperaturas. Em Guarapuava, na região central do Paraná, a mínima será de 4ºC; em Londrina amanhece com 5ºC; Foz do Iguaçu com 8ºC e General Carneiro com zero grau.