A prefeitura de Curitiba informou que a campanha de solidariedade à população de Petrópolis, no Rio de Janeiro, atingida por forte temporal na última terça-feira (15), vai contar com o apoio de mais três lojas de supermercados da capital a partir deste sábado (19). As lojas serão pontos de arrecadação de doações.

Curitiba começou a campanha na quinta-feira (17), por determinação do prefeito Rafael Greca (DEM), com a implantação de 11 pontos de coleta de doações de roupas que serão enviadas a Petrópolis.

Segundo a prefeitura, durante o fim de semana, todas as lojas dos supermercados Condor, Festval e Muffato estarão dando suporte à Fundação de Ação Social (FAS) como pontos de arrecadação de doações para as vítimas de Petrópolis. A demanda é prioritariamente por roupas e sapatos.

Como já noticiou a Tribuna, as doações também podem ser feitas nos Núcleos da Fundação de Ação Social (FAS) das dez Ruas da Cidadania da cidade ou no Disque Solidariedade, serviço da Fundação que faz a coleta e distribuição de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade social da capital. O horário de atendimento é das 8h às 17h, em todos os pontos de coleta.

Para grandes quantidades de roupas, o doador pode solicitar a retirada pelo telefone 156, pela Central de Atendimento 156 (via chat on-line), ou ainda pelo aplicativo Curitiba 156. A plataforma mobile é disponibilizada nas versões Android na loja Google Play e Iphones na loja App Store.

Onde doar

Redes de Supermercados

Festval

Av. República Argentina, 449

Av. Silva Jardim, 506

Av. Comendador Franco, 4160

Av. Manoel Ribas, 1396

Av. Cândido Hartmann, 1580

Av. Ver. Toaldo Túlio, 420

Av. Comendador Franco, 4160

Rua Professor Álvaro Jorge, 75

Rua Desembargador Otávio do Amaral, 576

Rua Coronel Dulcidio, 880

Rua Brigadeiro Franco, 641

Rua Mateus Leme, 1850

Rua Mateus Leme, 4556

Rua Arquimedes Cruz, 85

Rua Desembargador Otávio do Amaral, 576

Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600

Condor

Av. Água Verde, 860

Av. Anita Garibaldi, 1729

Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312

Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486

Av. Brasília, 6900

Av. Winston Churchill, 2170

Av. Manoel Ribas, 8243

Av. Ver. Toaldo Túlio, 3650

Av. Comendador Franco, 6005

Av. Presidente Wenceslau Braz, 790

Rua Martin Afonso, 2800

Rua Lodovico Geronazzo, 805

Rua Natal, 1155

Rua João Dembinski, 1410

Rua João Bettega, 3930

Rua Fioravante Dalla Stella, 66

Rua Visconde do Serro Frio, 164

Rua Amauri Lange Silvério, 1130

Rua João Alencar Guimarães, 2126

Rua Nilo Peçanha, 1000

Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868

Rua Francisco Derosso, 3300

Muffato

Av. Alberto Folloni, 420

Av. Toaldo Túlio, 2184

Av. Victor Ferreira do Amaral, 1088

Av. Mal. Floriano Peixoto, 6400

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 2651

Rua Eduardo Caflos Pereira, 3605

Ruas da Cidadania

Rua da Cidadania Bairro Novo

Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1700

Rua da Cidadania Boa Vista

Avenida Paraná, 3600

Rua da Cidadania Boqueirão

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (Praça Nossa Senhora do Carmo)

Rua da Cidadania Cajuru

Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150

Rua da Cidadania CIC

Rua Manoel Waldomiro de Macedo, 2470

Rua da Cidadania Matriz

Praça Rui Barbosa, 101 – Centro

Rua da Cidadania Pinheirinho

Rua Winston Churchill, 2033

Rua da Cidadania Portão

Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha

Rua da Cidadania Santa Felicidade

Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Rua da Cidadania Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n – esquina com a Rua Pres. João Goulart

Disque Solidariedade

Rua Eduardo Sprada, 4520 – Campo Comprido

