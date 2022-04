A partir desta terça-feira (19), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) amplia os locais de atendimento para a vacinação contra a gripe e aplicação da quarta dose anticovid. A vacinação simultânea será feita em 106 unidades de saúde para o público convocado. A lista dos locais está abaixo, no final da matéria.

Com a chegada de novas doses, na terça-feira a vacinação simultânea irá atender os nascidos até 1949. Na quarta-feira (20), será a vez dos nascidos até 1951.

Sexta-feira tem vacina

Na sexta-feira (22/4), as unidades de saúde estarão abertas e a vacinação simultânea será ampliada para pessoas nascidas até 1953, atingindo a faixa dos que já fizeram ou fazem 69 anos ainda em 2022.

O atendimento para os convocados será das 8h às 17h em 106 unidades de saúde e os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já.

Pessoas que já foram convocadas e que não receberam as doses na data também podem buscar os pontos de vacinação.

Vacinação simultânea

Para receber o segundo reforço anticovid (quarta dose), além de se encaixar na faixa etária convocada, é necessário ter atingido o intervalo mínimo de 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço).

Aqueles que completaram a idade convocada, porém ainda não atingiram o intervalo recomendado, poderão buscar os pontos para receber apenas a vacina contra a gripe.

A aplicação das duas vacinas no mesmo dia segue orientação recente do Ministério da Saúde, que liberou, já no final de 2021 a aplicação das vacinas simultaneamente.

Contra a gripe

A vacinação contra a gripe acontece anualmente para grupos prioritários. A vacina de 2022 serve para imunizar contra a variante H3N2 Darwin, que já causou surto no país no início desse ano, inclusive com registro de óbitos.

Devido ao potencial de mutação do vírus causador da gripe, a vacina contra influenza recebe atualização periódica, baseada no perfil do vírus que está circulando, por isso a importância de aderir à campanha.

Vacina anticovid para outros públicos

A partir de terça-feira, a repescagem para a terceira, segunda e primeira dose da vacina contra a covid-19 para idosos, adultos, adolescentes e crianças passa a ser concentrada em nove unidades de saúde. Elas também atenderão o público convocado para a vacinação simultânea (lista abaixo). Crianças até 11 anos também podem ser atendidas na unidade Mãe Curitibana.

Vacina contra a gripe e quarta dose (segundo reforço) anticovid

Terça-feira (19/4) – nascidos até 1949

Quarta-feira (20/4) – nascidos até 1951

Quinta-feira (21/4) – FERIADO

Sexta-feira (22/4) – nascidos até 1953

* Além de se encaixar na faixa etária convocada, é necessário também ter atingido o intervalo mínimo de 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço) da vacina anticovid

Locais para a vacinação simultânea

Das 8h às 17h, somente público convocado para receber vacina contra influenza e quarta dose anticovid

Consulte os endereços no Imuniza Já Curitiba

Locais para a repescagem anticovid (terceira, segunda e primeira dose)

Das 8h às 17h, todas as idades, inclusive crianças e gestantes

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1.529 – CIC

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana (Somente crianças)

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco

Rua Ângelo Tosin, 100 – Campo do Santana

