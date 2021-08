A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) amplia a vacinação contra covid-19 e convoca para a primeira dose nesta quarta-feira (11) os moradores da cidade nascidos no primeiro semestre de 1993. Gestantes e puérperas (que deram à luz até 45 dias atrás) também serão atendidas.

A estimativa é de vacinar dez mil pessoas com a primeira dose. O atendimento será feito em 19 pontos de vacinação abertos das 8h às 17h (lista abaixo). Nesta quarta-feira não haverá repescagem.

“É com muita alegria que chamo para vacinação os curitibinhas que nasceram no ano em que minha amada Curitiba completou 300 anos. Meu coração de prefeito se enche de alegria em ver nossos jovens protegidos. Mais pudermos, mais faremos”, comemorou o prefeito Rafael Greca.

A ampliação será feita com o mais recente lote de imunizantes entregue pela Secretaria de Estado da Saúde na manhã desta terça-feira (10). Curitiba recebeu 25.438 mil doses para primeira aplicação e parte dos imunizantes já está sendo usado hoje.

Gestantes

Para a vacinação das gestantes e puérperas, a Secretaria da Saúde segue as orientações da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, que indica para as mulheres desse grupo, a partir de 18 anos, somente os imunizantes Coronavac ou Pfizer.

Além disso, a vacinação contra a covid-19 também está condicionada a uma avaliação individualizada, compartilhada entre a mulher e o seu médico.

Orientação para receber a vacina

Para receber a vacina a SMS orienta fazer o cadastro antecipado na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência com endereço de Curitiba (no caso de estar no nome do cônjuge, deve ser apresentada também certidão de casamento ou de união estável).

Agora, com a vacinação de faixas etárias mais jovens, a Secretaria Municipal da Saúde também aceita comprovante de residência no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.

Já para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Quem pode receber a primeira dose nesta quarta-feira (11)

– Nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho de 1993

– Gestantes puérperas (que tiveram bebês até 45 dias atrás), com 18 anos ou mais

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

19 – US Oswaldo Cruz

R. Pedro Gusso, 3749 – CIC

