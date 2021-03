A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba recebeu nesta sexta-feira (26) novo lote de vacinas contra a covid-19. São 29.710 novas doses de CoronaVac produzidas pelo Instituto Butantan. Com isso, Curitiba amplia a campanha de vacinação para pessoas de 70 e 69 anos completos.

A Prefeitura irá abrir os pontos de vacinação no próximo domingo (28), quando serão imunizadas as pessoas com 70 anos completos. E na segunda-feira (29), serão vacinadas pessoas com 69 anos completos. Neste sábado (27) serão vacinadas com doses anteriormente recebidas pessoas de 71 anos completos.

Novos pontos de vacinação

Com a inclusão de faixas mais baixas o número de pessoas a serem imunizadas de cada idade é maior. Para atender a todos, a SMS irá abrir, a partir deste sábado (27), dois novos pontos de fixo para a imunização nas regiões que registraram maior procura nos últimos dias.

Os novos pontos serão instalados nas unidades de saúde Visitação, na Regional Boqueirão, e Uberaba, na Regional Cajuru. Agora a cidade conta com 16 pontos para a imunização contra covid-19.

Evite filas

Para não haver aglomeração, a SMS orienta que os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho procurem os pontos de vacinação pela manhã. Já os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro devem ir aos postos de vacinação no período da tarde. (Veja cronograma abaixo).

No domingo (28), os pontos de vacinação terão horários diferentes. Os pontos fixos irão funcionar dás 8 às 17 horas. Os pontos drive-thru atenderão das 8h30 às 16h.

Na próxima segunda-feira (29) a Saúde fará um balanço das doses em estoque para avaliar a possibilidade de inclusão de novo grupo. A divulgação de novo cronograma depende do recebimento de novas doses de vacina do Ministério da Saúde.

“Curitiba vacinou mais de 14 mil pessoas num único dia, nesta quinta-feira (25/3). Havendo vacina, a nossa equipe está pronta para vacinar”, afirma a secretária municipal da saúde de Curitiba, Márcia Huçulak.

A vacinação de idosos segue por escalonamento de idade, não é necessário agendamento, mas a (SMS) orienta que os idosos que fazem parte do cronograma de vacinação devem fazer o cadastro na plataforma do Saúde Já, acesse o site >>> CLICANDO AQUI <<< ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS). O cadastro prévio garante maior agilidade na imunização.

O idoso deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já.

Das novas doses repassadas pelo Ministério da Saúde, 230 são destinadas à imunização de trabalhadores de saúde e 29.480 doses deverão contemplar 30% dos idosos na faixa etária entre 69 e 65 anos, conforme o plano do governo federal.

Cronograma

• 71 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sábado, 27 de março, pela manhã

• 71 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: sábado, 27 de março, pela tarde

• 70 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: domingo, 28 de março, pela manhã

• 70 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: domingo, 28 de março, pela tarde

• 69 anos completos, nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 29 de março, pela manhã

• 69 anos completos, nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: segunda-feira, 29 de março, pela tarde

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda-feira a sábado, das 8h às 13h (período da manhã) e 13h às 18h (período da tarde). E domingo das 8h às 12h30 (período da manhã) e 12h30 às 17h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui

2 – Unidade de Saúde Salvador Allende: Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Vila Diana: Rua René Descartes, 724 – Abranches

4 – US Jardim Paranaense: Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

5 – US Camargo: Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

6 – US Ouvidor Pardinho: Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

7 – US Vila Feliz: Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

8 – US Pinheiros: Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

9 – Clube da Gente CIC: Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.700

12 – Unida de Saúde Visitação: Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

13 – Unidade de Saúde Uberaba : Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba



DRIVE-THRU

De segunda-feira a sábado, das 8h30 às 12h30 (período da manhã) e 12h30 às 16h30 (período da tarde). E domingo das 8h30 às 12h30 (período da manhã) e 12h30 às 16h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller)