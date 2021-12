A Secretaria Municipal da Saúde antecipa ainda mais a aplicação da dose de reforço da vacina anticovid para atender a redução de intervalo definida pelo Ministério da Saúde. Na próxima terça-feira (21), além dos convocados poderão receber a dose de reforço os vacinados com a segunda dose até 5 de agosto, antes estava prevista para 22 de dezembro.

Na quarta-feira (22) a dose de reforço será disponibilizada para todos os vacinados com a segunda dose até 9 de agosto e na quinta-feira (23) o atendimento será para quem recebeu a segunda dose até 11 de agosto.

LEIA TAMBÉM:

>> Bolsonaro quer autorização dos pais e receita médica para vacinar crianças

>> Ministério da Saúde reduz de 5 para 4 meses intervalo de dose de reforço contra Covid

Curitiba já vinha antecipando a aplicação da dose de reforço seguindo a recomendação do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, que considerou a chegada de uma nova variante de preocupação ao país (ômicron). A programação já havia atingido o intervalo de 139 dias.

Alerta

Com a nova recomendação o município está readequando essa convocação e orienta para que a população fique atenta ao aplicativo Saúde Já que enviará ainda nesta segunda-feira (20) uma mensagem de alerta informando a nova data.

A SMS estima que em três dias 52,7 mil pessoas poderão receber a dose de reforço antecipada.

Repescagem

Além dos convocados, Curitiba tem mantido aberta a repescagem para todos que não puderam comparecer na data, tanto para a aplicação da primeira e segunda doses como para a dose de reforço. A medida é para garantir que nenhum morador da cidade fique sem a vacina.

Faltosos da Janssen

Os faltosos do imunizante do laboratório Janssen estão com a repescagem concentrada em 14 pontos específicos para otimização das doses. Confira no site Imuniza Já os locais antes de se deslocar para a vacinação.

Onde tem vacina

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Orientação para receber dose e o reforço

Para receber a dose de reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Quem terá a dose de reforço antecipada esta semana

Terça-feira, 21 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 5 de agosto (antes era 22 de dezembro);

Quarta-feira, 22 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 9 de agosto (antes era 3 de janeiro);

Quinta-feira, 23 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de agosto (antes era 4 de janeiro).

Web Stories