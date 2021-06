Com a chegada de nova remessa de vacinas, Curitiba antecipou para este sábado (5), a vacinação contra a covid-19 para pessoas sem comorbidades com 58 anos completos e mais. Na quarta-feira (02), a prefeitura abriu vacinação para o público geral.

+Leia mais! Alergias, efeitos colaterais, preferências. Dá pra escolher qual vacina contra covid-19 tomar?

A ideia inicial que a vacinação ocorresse na segunda-feira (7) e terça-feira (8) para as pessoas com 58 anos, mas o planejamento que envolveu a entrega de vacinas por parte da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) foi rápido e possibilitou a antecipação. Ainda na quarta-feira, a secretária de Saúde Márcia Huçulak chegou a anunciar a vacinação do grupo de 58 para segunda-feira.

A vacinação ocorre 11 pontos da cidade (lista abaixo), das 8h às 16h. Pela manhã, das 8h às 12h, serão atendidas pessoas com 58 anos completos, nascidas no primeiro semestre do ano, entre 1º de janeiro e 30 de junho. Das 13h às 16, serão vacinadas pessoas com 58 anos completos, nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Para facilitar o processo de vacinação e evitar filas, a Secretaria Municipal da Saúde pede que as pessoas que não são pacientes do SUS Curitibano preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo de celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br .

Além do cadastro antecipado no Saúde Já, quem comparecer para receber a vacina deve levar um documento de identificação com foto, comprovante de residencia com endereço de Curitiba e uma caneta.

+Leia mais! Vacinação por idade começa com metade do grupo de comorbidades vacinados. Veja a fila!

Locais de vacinação

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

6 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

7 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

8 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

9 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

10 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

11 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700