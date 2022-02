A Secretaria Municipal da Saúde está convocando 76.909 para receber a segunda dose e a dose de reforço anticovid na próxima semana. Entre os convocados, 74.679 são para a dose de reforço e 2.230 são pessoas que deverão receber a segunda aplicação (confira o cronograma abaixo).

O atendimento para esse público será feito em 17 locais de vacinação distribuídos nas dez regionais, das 8h às 17h. Os endereços podem ser consultados no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”.

Para receber a segunda dose ou o reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, no período de funcionamento, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Segunda dose

Os novos convocados para a segunda aplicação foram vacinados com a primeira dose de Pfizer e da Coronavac entre os dias 17 e 21 de janeiro em períodos de repescagem.

Todos os convocados já estão com o aprazamento na carteira de vacinação digital para intervalo de 21 dias, não há mais público para antecipação.

A data da segunda dose pode ser consultada no aplicativo Saúde Já, na carteira de vacinação na aba “Próximas vacinas”. Para esse público não haverá envio de mensagem.

Dose de reforço

O novo grupo de moradores de Curitiba convocados para receber a dose de reforço anticovid antecipada na próxima semana é das pessoas vacinadas com a segunda dose entre 29 de setembro e 4 de outubro.

Para evitar aglomerações nos locais de aplicação os vacinados com a segunda dose no dia 29 de setembro terão a convocação escalonada por mês de nascimento.

Os nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho deverão receber o reforço na segunda-feira (07) e os nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro serão atendidos na terça-feira (08), as datas serão informadas na mensagem de convocação.

Alerta

A SMS orienta para que a população consulte o aplicativo Saúde Já. Os convocados para a antecipação receberão uma mensagem de alerta pelo aplicativo. Saiba como consultar.

Diferente da segunda dose, a data para a dose de reforço não consta na aba “próximas vacinas” da carteira digital, pois trata-se de uma dose extra, além do calendário primário.

Repescagem

Quem não puder comparecer na data, tanto para a aplicação da segunda dose como para a dose de reforço pode buscar os pontos de vacinação em outro dia para receber a dose. A SMS tem mantido a repescagem contínua para a vacinação contra a covid da população acima de 12 anos.

Cronograma para a segunda dose

Segunda-feira (7/2)

• Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 17 de janeiro;



Terça-feira (8/2)

• Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 18 de janeiro;



Quarta-feira (9/2)

• Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 19 de janeiro;



Quinta-feira (10/2)

• Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 20 de janeiro;



Sexta-feira (11/2)

• Pfizer e Coronavac: vacinados com primeira dose em 21 de janeiro.

Cronograma para a dose de reforço

Segunda-feira (7/2)

• Todos com 18 anos ou mais nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho vacinados com a segunda dose em 29 de setembro;

Terça-feira (8/2)

• Todos com 18 anos ou mais nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro vacinados com a segunda dose em 29 de setembro;

Quarta-feira (9/2)

• Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose em 30 de setembro;



Quinta-feira (10/2)

• Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose 1º e 3 de outubro;

Sexta-feira (11/2)

• Todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose em 4 de outubro.

