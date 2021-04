A Prefeitura de Curitiba anunciou nesta terça-feira (13) um auxílio alimentar no valor mensal de R$ 70, que poderá ser utilizado para adquirir alimentos nos Armazéns da Família. De acordo com a administração municipal, cerca de 35 mil famílias em situação de extrema pobreza e risco social, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) da prefeitura, serão atendidas pelo crédito alimentar.

LEIA MAIS – Paraná altera toque de recolher e outras medidas restritivas a partir desta quarta-feira

Foto: Pedro Ribas/Prefeitura de Curitiba

O benefício será oferecido inicialmente por três meses, mas poderá ser estendido pelo mesmo período. Para comprar os alimentos, um responsável da família precisa apenas apresentar CPF e um documento com foto nos armazéns. Pelo telefone (41) 3350-3890, é possível obter informações sobre o direito ao benefício. Famílias que se encaixam no perfil do benefício mas ainda não fazem parte do CadÚnico devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da sua região para se inscrever.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *