Com a baixa procura pela vacinação contra covid-19 das crianças na manhã desta sexta-feira (04), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai antecipar o público que foi convocado para a repescagem no sábado (05) e amplia o atendimento deste sábado (05) para todas as crianças nascidas em 2012.

Poderão buscar a primeira dose da vacina anticovid ainda nesta sexta-feira (04), todas as crianças nascidas em 2010 e 2011 que ainda não receberam a primeira aplicação.

Até as 12 horas desta sexta-feira (04) foram vacinadas contra a covid-19 pouco mais de 500 crianças.

“É muito importante vacinar as crianças antes do retorno das aulas, a vacina é nossa principal arma contra a pandemia, e se pretendemos colocar um fim nisso, precisamos do maior número de pessoas vacinadas. Já temos a prova de que a vacina é eficaz e segura”, orienta a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Novo público

No sábado (05), além das crianças nascidas entre 6 de fevereiro e 31 de dezembro de 2010 e todo o ano de 2011 que não puderem antecipar para a sexta-feira (04), também poderão receber a primeira dose todas as crianças nascidas em 2012.

Mais pontos de vacinação

No sábado (05) a SMS irá ampliar os pontos de vacinação, serão 27 locais com atendimento das 8h às 17h. Os endereços para o sábado (05)serão atualizados no site Imuniza Já na aba “Locais de vacinação”. Antes de se deslocar para a vacinação confira os locais de atendimento.

Orientação para a vacinação

A SMS orienta para que os responsáveis façam o cadastro prévio da criança no Aplicativo Saúde Já, essa ação agiliza o fluxo da vacinação. Crianças acompanhadas pelo SUS de Curitiba já estão cadastradas.

No dia da vacinação é necessário que a criança esteja acompanhada de um familiar ou responsável.

Também deverá ser apresentado documento de identificação e CPF da criança, documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome do responsável pela criança.

As orientações detalhadas e a relação das comorbidades pode ser conferida no “Pequeno Manual para vacinação das crianças de 5 a 11 anos em Curitiba”.

Importante

A vacina contra a covid-19 para crianças não deve ser aplicada de forma simultânea com imunizantes para outras doenças, a recomendação é de que seja dado um intervalo de 15 dias.

Crianças que testaram positivo para a doença também devem aguardar os intervalos para receber o imunizante, que nesse caso é de 30 dias após a data de início dos sintomas.

A vacinação das crianças com 5 anos e das imunossuprimidas de qualquer idade deve ser feita exclusivamente com o imunizante pediátrico da Pfizer, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Após a liberação da Anvisa, o Ministério da Saúde incluiu no dia 21 de janeiro a Coronavac na campanha de vacinação contra a covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos.

Cronograma de vacinação das crianças

• 4/2 (sexta-feira) – Repescagem (crianças nascidas em 2010 e 2011);

• 5/2 (sábado) – Repescagem (crianças nascidas 6 de fevereiro a 31 de dezembro de 2010, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2011 e 2012).

