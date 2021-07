Tem 40 anos? Está chegando a sua vez de ser imunizado contra a covid-19 em Curitiba. Com o recebimento de novo lote de vacinas anticovid, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba retoma imunização de primeiras doses neste sábado (10). A vacinação será ampliada para pessoas com 40 anos completos.

Ainda de acordo com a SMS, também haverá uma repescagem da população geral por idade. Mais detalhes sobre a retomada da imunização e sobre o calendário de vacinação serão divulgados pela secretaria, ainda nesta sexta-feira (9).

Segunda dose

Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal da Saúde tem programada a imunização de quase dez mil pessoas que já receberam a primeira dose de Coronavac ou AstraZeneca e precisam da segunda para completar o esquema vacinal contra a covid-19.

Quase a totalidade desse grupo são pessoas na faixa de 67 anos que receberam o imunizante AstraZeneca em 16 de abril, além de algumas gestantes, puérperas e professores que tomaram a primeira dose da Coronavac em 14 de junho (este imunizante tem intervalo de 28 dias para a segunda aplicação, menor que o da AstraZeneca).

Para conferir no calendário (abaixo) se a sua segunda dose será nesta sexta, é preciso saber o tipo de vacina que recebeu e a data da primeira aplicação. Quem não se lembrar, deve consultar a carteira de vacinação digital no aplicativo de celular Saúde Já ou no site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br. Na tela principal, procure pelo ícone Minha Carteira de Vacina, selecione a aba Aplicadas e confira os dados da aplicação.

Quem pode se imunizar sábado (10)

• Pessoas com 40 anos completos ou mais: nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, período da manhã;

• Pessoas com 40 anos completos ou mais: nascidas entre 1º de julho e 31 dezembro, período da tarde;

Locais de vacinação para neste sábado (10)

Manhã, das 8h às 12h30 e tarde, das 12h30

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

*3- US Mãe Curitibana

Av. Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

4 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

5 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

6 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

*7- US Nossa Sra Aparecida

Rua Antônio Schwartz, 35 – Sítio Cercado

8 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

9 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

10 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

11 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

*12- US Tapajós

Rua André Ferreira Camargo, 188 – Xaxim

13 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

*14- US Trindade 1

Rua Roraima, 1790 – Vila Oficinas

15 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

16 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

*17- US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – CIC

18 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

19 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

*20 – US Nossa Sra do Sagrado Coração

Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho

21 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

*22 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

*23 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

24 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

25- US Rio Bonito

Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo de Santana

*26 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

*27- US Santa Quitéria II

Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quiteria