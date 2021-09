Curitiba irá ampliar a aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para idosos de maior vulnerabilidade. Neste sábado (18) haverá um mutirão de aplicação de doses de reforço. Serão contemplados idosos com 70 anos ou mais que completaram o ciclo de imunização até o dia 23 de março. São aqueles que já atingiram 180 dias ou mais da data de aplicação da segunda dose.

Também poderão receber a dose de reforço neste sábado pessoas imunossuprimidas que completaram a imunização até o dia 22 de agosto, ou seja, já completaram 28 dias ou mais da segunda dose. Serão atendidos, transplantados de órgão sólido em uso de imunossupressor, transplantados de medula óssea, pessoas vivendo com HIV/Aids, pessoas em tratamento de quimioterapia e outras condições de imunossupressão.

LEIA TAMBÉM:

>> Vacinas pra adolescentes suspensas? Paraná se posiciona sobre definição do MS

>> Paraná recebe 324 mil doses das vacinas da AstraZeneca e Pfizer nesta quinta-feira

Imunossuprimidos que se enquadram nos critérios e que não recebam a convocação deverão ligar para a Central 3350-9000 para confirmação da sua condição de saúde e cadastro. Já as pessoas que fazem hemodiálise receberão a dose de reforço nas clínicas que fazem tratamento.

A estimativa da Secretaria Municipal da Saúde é que cerca de 27 mil pessoas se enquadram nesse critério da dose de reforço. Todos que fazem parte desse público estão sendo convocados por mensagem pelo aplicativo Saúde Já, que deverá ser apresentada na hora da vacinação.

Saúde Já

Quem faz parte dessas faixas etárias deve acessar o aplicativo Saúde Já. Ao realizar o acesso aparecerá uma mensagem de “pop-up” com o comunicado de que aquele usuário está sendo convocado.

Quem for convocado e não conseguir comparecer deverá aguardar nova data de convocação para dose reforço que dependerá de chegada de vacinas.

Aqueles que não receberam a mensagem de convocação pelo Saúde Já não são elegíveis para receber a dose de reforço neste momento.

A dose de reforço já está sendo aplicada em idosos acamados e que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP). Até esta quarta-feira (15), 2.800 pessoas já receberam a dose de reforço.

Drive-thru

A SMS reativará neste sábado (18) quatro pontos de vacinação no sistema drive-trhu exclusivo para a dose de reforço em pessoas com dificuldades de locomoção. Também haverá atendimento em 19 pontos fixos, tanto os pontos fixos como os drives estarão abertos das 8h às 17h (veja lista abaixo).

Mais vulneráveis

Após a publicação de estudos que apontam redução da resposta imunológica principalmente em pessoas mais idosas, o Ministério da Saúde liberou a aplicação da dose de reforço em pessoas acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas.

A medida prevê reforçar a proteção das pessoas mais vulneráveis às complicações da doença diante do aumento de circulação das variantes P1 e Delta do coronavírus, que têm se espalhado intensamente em todo o país.

Em Curitiba, 90% das pessoas com mais de 90 anos já completaram a imunização há mais de cinco meses. Entre os idosos de 85 a 89 anos, o percentual é 77%. Na faixa de 70 a 79 anos é de 94%.

A aplicação da dose de reforço seguirá a recomendação do Ministério da Saúde. A dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou Astrazeneca).

O que fazer

Para receber a dose de reforço da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação.

Quem pode receber a dose de reforço neste sábado (18)

– Idosos com 70 anos ou mais, vacinados com a segunda dose até o dia 23 de março;

– Imunossuprimidos de qualquer idade, vacinados com a segunda dose até o dia 22 de agosto

Pontos de vacinação para este sábado (18)

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

9 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

10 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

11 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

13 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

14 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

15 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

16 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU (apenas para pessoas com dificuldade de locomoção)

Das 8 às 17h

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada será feita exclusivamente pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Mauer)

3 – Rua da Cidadania Cajuru

Avenida prefeito Maurício Fruet, 2150

4 – Comunidade Alcance

Rua Augusto Marach 193 (Antigo Mercadorama do Capão Raso)

Web Stories

Símbolos! Capivaras e seus casos inusitados em Curitiba! Você sabia? Cinco curiosidades sobre Curitiba que nem o curitibano raiz vai saber dizer! Destaque da semana “Maligno”: Tudo sobre o novo filme do diretor de “Invocação do Mal” Nos Tempos do Imperador Pilar e Samuel terminam o namoro