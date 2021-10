Nesta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal da Saúde fará aplicação da dose de reforço contra a covid-19 para os idosos vacinados com a segunda dose até 19 de abril. A população contemplada neste novo grupo está na faixa dos 74 anos completos ou mais.

Também nesta quinta, a SMS fará repescagem de doses de reforço para idosos de 75 anos ou mais com segunda dose recebida até 16 de abril. A dose complementar também estará disponível para pessoas imunossuprimidas vacinadas com segunda até, no máximo, 29 de setembro.

Além do reforço para idosos, nesta quinta haverá antecipação de segunda dose de Pfizer para vacinados com a primeira em 31/8, 1/9 e 2/9.

“É importante que todos os convocados para a dose de reforço compareçam, para que seja possível manter a resposta imunológica à covid-19 destes indivíduos, considerados os mais suscetíveis atualmente”, afirma a superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Flávia Quadros.

O número de pontos de vacinação será ampliado nesta quinta-feira. A vacina estará disponível em 42 pontos, das 8h às 17h.

Mensagem de convocação

Os contemplados nos grupos convocados receberão mensagem pela plataforma Saúde Já (aplicativo ou site). A mensagem é uma forma de lembrete e uma ferramenta para incentivar a vacinação.

“Não será mais obrigatória a apresentação da mensagem no momento da vacinação”, afirma Flávia.

O que levar

Para receber a dose de reforço da vacina, a pessoa deve se encaixar nos critérios de convocação, procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levando um documento de identificação com foto e CPF.

Segunda dose

Além do reforço para idosos, nesta quinta haverá antecipação de segunda dose de Pfizer para vacinados com a primeira em 31/8, 1/9 e 2/9. A data original da segunda dose estava prevista para 23/11, 24/11 e 25/11.

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Repescagens

Além dos grupos previstos no cronograma desta quinta-feira (28/10) para segunda dose e dose de reforço, os pontos de vacinação também vão atender: repescagem de primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas (mães que tiveram filhos há até 45 dias) com 12 anos ou mais e adolescentes com comorbidades com 12 anos ou mais. Além disso, fica disponível a repescagem para segunda dose e dose de reforço para pessoas já convocadas.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Salvador Alende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

5 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

6 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

7 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

8 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

9 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

10 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 Abranches

11 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

12 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

13 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

14 – US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

15 – US Pantanal

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Alto Boqueirão

16 – US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

17 – US Érico Veríssimo

Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

18 – US Tapajós

Rua André Ferreira de Camargo, 188 – Xaxim

19 – US Irmã Teresa Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

20 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

21 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

22 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

23 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

24 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

25 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

26 – US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

27 – US Sagrado Coração

Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho

28 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

29 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1495- Vila Guaíra

30 – US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Vila Guaíra

31- US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

32 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

33 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

34 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

35 – US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

36 – US São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

37 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 – Pilarzinho

38 – US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

39 – US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

40 – US Palmeiras

R. João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara

41 – US Caximba*

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

*A US Caximba funciona das 7h30 às 16h30.

42 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

