A vacinação contra a covid-19 em Curitiba para o público de 40 anos completos ou mais atingiu o número de 29.588 doses aplicadas pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) neste último sábado (10). As doses contabilizadas são dos 27 pontos de atendimento, que funcionaram das 8h às 18h. Nesta segunda-feira (12), haverá repescagem para professores e trabalhadores da educação básica e superior, com 18 anos ou mais e também pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais.

Segundo a SMS, pessoas com comorbidades e professores e trabalhadores do ensino superior podem procurar um dos 17 pontos de vacinação da cidade abertos nesta segunda-feira (confira a lista abaixo). Já os profissionais do ensino básico têm locais específicos de vacinação. Em todos os locais, o atendimento será das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM:

>> Funcionários de hospital de Curitiba encaram desafio do emagrecimento e eliminam 150 kg

>> Do grupo prioritário, um terço dos presos no Paraná ainda não recebeu a 1ª dose

Além das declarações profissionais, todos deverão fazer o cadastro prévio no aplicativo Saúde Já e apresentar documentos pessoais como identificação e comprovante de residência com endereço de Curitiba.

Professores e trabalhadores da educação

Professores e trabalhadores da educação básica precisam se dirigir especificamente ao ponto de vacinação da região onde está a escola em que trabalham, apresentar uma declaração fornecida pela instituição e um documento que comprove a vinculação ativa com a unidade.

Já os trabalhadores e professores do ensino superior podem procurar qualquer um dos 17 pontos de vacinação da cidade. O profissional deverá atuar em uma das 63 instituições de ensino superior do município credenciadas junto ao Ministério da Educação (MEC).

Comorbidades

Pacientes da rede privada devem apresentar a declaração médica disponibilizada no portal do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) assinada pelo médico que os acompanha, com a indicação da comorbidade listada pelo Ministério da Saúde para essa fase.

Pacientes do SUS Curitibano, acompanhados pelas Unidades de Saúde, receberam o aviso pelo aplicativo Saúde Já de que são elegíveis para a vacina.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

* Atendimento aos professores e trabalhadores do ensino básico

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho *

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza *

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira *

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense *

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba *

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC *

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora *

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros *

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara *

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha *

Rua Carlos Klemtz, 1.700