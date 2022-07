Curitiba será, na próxima primavera, a capital da Escola Nacional Café com Pão. O evento acontecerá logo após a Semana da Pátria, no Mercado Municipal e nos cafés da cidade, e foi o assunto da visita do prefeito Rafael Greca, na segunda-feira (25), à padaria especializada em produtos de fermentação natural e ao laboratório de cafés que funcionam junto ao Lucca Café, no Batel.

LEIA TAMBÉM:

>> Queijo do Paraná é escolhido o melhor do Brasil em concurso com produtos artesanais

>> 2º Festival do Torresmo tem preço fixo de R$ 15; quatro toneladas de porco devem ser consumidas

“Mais que mostrar a altíssima qualidade da torra e dos cafés servidos em Curitiba, acompanhados de pães primorosos, esse congresso representará um novo horizonte para a geração de renda e formação de gente especializada e requisitada pelo mercado. Isso é importante porque multiplica a oportunidade de as pessoas criarem os seus próprios empregos”, disse Greca.

O evento será uma parceria dos cafés da cidade com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

No local, Greca conheceu as unidades produtivas da bebida e degustou algumas das especialidades preparadas pelo barista e instrutor João Vítor Alves Mingorance. Lá também funciona oficina para ensinar o preparo dos pães artesanais.

Alunos e parceiros homenageados

O San Francisco Baking Institute Brasil, responsável pela produção dos pães que chegam às mesas do Lucca Café, também é parceiro do Mesa Solidária, programa de segurança alimentar da Prefeitura. A instituição ofereceu vagas de formação às entidades que servem as refeições do programa.

Nesta terça-feira (25), os alunos inscritos na parceria receberam certificados de participação entregues pelo prefeito. Foram agraciados Ilana Coutinho de Alencar, da entidade Revolução é o Amor; Mathielli Canezin e Ana Claudia Schwab, da Ação entre Amigos Jabra; e Amarilis Thomaz Mattei, da SMSAN. Os pães produzidos pelos alunos são doados para o Banco de Alimentos de Curitiba e direcionados para o Mesa Solidária. Na oportunidade Greca também homenageou os parceiros Eduardo Freire Feliz, do San Francisco Baking Institute Brasil; e Georgia Franco de Souza, do Lucca Café.

“Foi uma grata oportunidade muito produtiva em que recordamos dois grandes paranaenses que foram entusiastas: Romário Martins, que também foi secretário da agricultura no início do século 20, e o genial curitibano criador do MON, Alexandre Fontana Beltrão, que durante 20 anos foi presidente da Organização Mundial do Comércio”, disse Greca.