A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca mais de 33 mil pessoas para se vacinarem contra a covid-19, na próxima semana, de segunda (6) a sexta-feira (10). O novo cronograma finaliza o chamamento escalonado para a dose de reforço (3ª dose) dos adolescentes de 12 a 17 anos, iniciado na última semana.

O novo chamamento contempla, ainda, a 2ª dose de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos e doses de reforço para pessoas com 18 anos ou mais ou para pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais.

+ Leia mais: Câmara de vereadores vota na próxima semana alteração na Lei do Transporte Escolar de Curitiba

O cronograma também oferece repescagens de 1ª dose, 2ª dose e doses adicionais de reforço para pessoas anteriormente convocadas e para as que já completaram o período de intervalo para as demais doses (2ª e reforços) e que ainda não compareceram.

Intervalo após doença

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Intervalo entre as doses

Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço, é necessário ter completado o intervalo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido.

A data das doses recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

LEIA TAMBÉM:

>> Padaria pet de Curitiba inaugura nova unidade neste sábado; Veja onde!

>> Doadores de sangue do Paraná também poderão doar cobertores no Hemepar

Confira o prazo recomendado para as próximas doses do imunizante anticovid:

– Intervalo para receber 2ª dose

Pfizer (12 anos ou mais) – intervalo de 21 dias após 1ª dose

Pfizer pediátrica (5 a 11 anos) – intervalo de 56 dias após 1ª dose

Coronavac (6 anos ou mais) – intervalo de 28 dias após 1ª dose

Astrazeneca (18 anos ou mais) – intervalo de 28 dias após 1ª dose

– Intervalo para receber 1º reforço (2ª dose para Janssen; 3ª dose para as demais)

Janssen (18 anos ou mais) – intervalo de 56 dias após 1ª dose

Pfizer, Coronavac, Astrazeneca (12 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 2ª dose

*Pessoas imunossuprimidas (12 anos ou mais) – intervalo de 56 dias após 2ª dose

** Gestantes recebem apenas reforço com imunizante Pfizer

– Intervalo para receber 2º reforço (4ª dose)

Idosos (60 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 1º reforço (3ª dose)

*Pessoas imunossuprimidas (12 anos ou mais) – intervalo de 120 dias após 1º reforço (3ª dose)

Onde se vacinar

A vacinação contra a covid-19 acontece das 8h às 17h e os locais podem ser consultados no site Imuniza Já Curitiba. É recomendado o uso de máscara nas unidades de saúde.

Vacinação contra covid-19 da semana de 6 a 10 de junho

Vacinação Infantil* (de 5 a 11 anos)

De segunda a sexta-feira (6 a 10/6)

*Crianças de 5 a 11 anos precisam aguardar intervalo de 15 dias entre vacina contra a gripe e a da covid

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose

– Para quem recebeu 1ª dose de Pfizer (pediátrica):

Segunda-feira (6/6): vacinadas com 1ª dose até 11/4

Terça-feira (7/6): vacinadas com 1ª dose até 12/4

Quarta-feira (8/6): vacinadas com 1ª dose até 13/4

Quinta-feira (9/6): vacinadas com 1ª dose até 14/4

Sexta-feira (10/6): vacinadas com 1ª dose até 15/4

– Para quem recebeu 1ª dose de Coronavac:

Segunda-feira (6/6): vacinadas com 1ª dose até 9/5

Terça-feira (7/6): vacinadas com 1ª dose até 10/5

Quarta-feira (8/6): vacinadas com 1ª dose até 11/5

Quinta-feira (9/6): vacinadas com 1ª dose até 12/5

Sexta-feira (10/6): vacinadas com 1ª dose até 13/5

Pessoas com 12 anos ou mais

De segunda a sexta-feira (6 a 10/6)

1ª dose

– Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

– Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (6/6): vacinados com 1ª dose até 16/5

Terça-feira (7/6): vacinados com 1ª dose até 17/5

Quarta-feira (8/6): vacinados com 1ª dose até 18/5

Quinta-feira (9/6): vacinados com 1ª dose até 19/5

Sexta-feira (10/6): vacinados com 1ª dose até 20/5

– Para quem recebeu Coronavac e AstraZeneca:

Segunda-feira (6/6): vacinados com 1ª dose de até 9/5

Terça-feira (7/6): vacinados com 1ª dose de até 10/5

Quarta-feira (8/6): vacinados com 1ª dose de até 11/5

Quinta-feira (9/6): vacinados com 1ª dose de até 12/5

Sexta-feira (10/6): vacinados com 1ª dose de até 13/5

Dose de reforço da dose única da Janssen

– Pessoas com 18 anos ou mais

Segunda-feira (6/6): vacinados com dose única até 11/4

Terça-feira (7/6): vacinados com dose única até 12/4

Quarta-feira (8/6): vacinados com dose única até 13/4

Quinta-feira (9/6): vacinados com dose única até 14/4

Sexta-feira (10/6): vacinados com dose única até 15/4



3ª dose (dose de reforço)

– Pessoas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (6/6): vacinados com a 2ª dose até 6/2

Terça-feira (7/6): vacinados com a 2ª dose até 7/2

Quarta-feira (8/6): vacinados com 2ª dose até 8/2

Quinta-feira (9/6): vacinados com 2ª dose até 9/2

Sexta-feira (10/6): vacinados com 2ª dose até 10/2

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (6/6): vacinados com 2ª dose até 11/4

Terça-feira (7/6): vacinados com 2ª dose até 12/4

Quarta-feira (8/6): vacinados com 2ª dose até 13/4

Quinta-feira (9/6): vacinados com 2ª dose até 14/4

Sexta-feira (10/6): vacinados com 2ª dose até 15/4

4ª dose (segunda dose)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos e idosos com 60 anos ou mais*

Segunda-feira (6/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 6/2

Terça-feira (7/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 7/2

Quarta-feira (8/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 8/2

Quinta-feira (9/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 9/2

Sexta-feira (10/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 10/2

*Simultaneamente à quarta dose da vacina contra a covid, os idosos com 60 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Regina dopa Leonardo com ajuda de Danilo Pantanal Ari avisa que Tibério teve alta no hospital Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”