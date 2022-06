A prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), anunciou a convocação de 65,4 mil pessoas para se vacinarem contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (27). A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira (1º), das 8h às 17 horas. Para pessoas com 12 anos ou mais é realizada em 107 Unidades de Saúde. O uso de máscara na unidade de saúde é recomendado.

Na segunda-feira (27), serão atendidas pessoas entre 18 e 39 anos que iniciaram o esquema vacinal com a Janssen para receber o 2º reforço (3ª dose).

Na quinta-feira (30), as pessoas entre 40 e 49 anos começam a receber o 2º reforço, em cronograma feito por faixa etária.

O novo chamamento também conclui a convocação da 2ª dose de reforço para profissionais autônomos da Saúde, contempla a 2ª dose de crianças de 5 a 11 anos, adolescentes e adultos, o 1º reforço para pessoas com 12 anos ou mais (3ª dose para quem iniciou a vacinação com Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer; 2ª dose para quem iniciou com Janssen) e o 2º reforço para pessoas com 50 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, além das repescagens.

Para as crianças (5 a 11 anos), a vacinação contra a covid-19 é realizada em dez unidades de Saúde. A imunização para essa população utiliza vacinas específicas (Pfizer pediátrica – tampa laranja – ou Coronavac). Confira os locais de vacinação no site Imuniza Já Curitiba.

Repescagens contínuas

Curitiba segue ofertando as repescagens contínuas para as pessoas que perderam a data da convocação de 1ª ou 2ª doses ou doses de reforço. Esse público pode procurar, o quanto antes, uma Unidade de Saúde para atualizar seu esquema vacinal. Confira os locais no site Imuniza Já Curitiba.

Novo esquema da Janssen

A partir da próxima semana, a SMS amplia as doses de reforço para a população que recebeu a vacina da Janssen no esquema vacinal primário (inicialmente previsto em dose única).

Seguindo uma determinação do Ministério da Saúde, pessoas de 18 anos ou mais vacinadas com imunizante desta marca passam a contar, agora, com pelo menos duas doses de reforço.

Vacinação simultânea

Para as pessoas com 12 anos ou mais, além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), que pode ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia da vacina anticovid.

Crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas, para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço, é necessário ter completado o intervalo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido.

A data das doses recebidas pode ser confirmada no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone), ao acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida “Aplicadas”.

Cronograma

Vacinação contra covid-19 da semana de 27 de junho a 1º de julho

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

– Simultaneamente à vacina contra a covid, pessoas com 12 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe. Crianças entre 5 e 11 anos devem aguardar 15 dias de intervalo entre os imunizantes contra a covid e a gripe.

– As repescagens são contínuas. Pessoas que perderam a data da convocação podem procurar, o quanto antes, uma Unidade de Saúde (confira os locais no site Imuniza Já Curitiba).

1ª dose

– Repescagem contínua para pessoas a partir de 5 anos

2ª dose

– Repescagem contínua para pessoas a partir de 5 anos, que já completaram o intervalo entre as doses

– Crianças de 5 a 11 anos que receberam 1ª dose de Pfizer (pediátrica):

Segunda-feira (27/6): vacinadas com 1ª dose até 2/5

Terça-feira (28/6): vacinadas com 1ª dose até 3/5

Quarta-feira (29/6): vacinadas com 1ª dose até 4/5

Quinta-feira (30/6): vacinada com 1º dose até 5/5

Sexta-feira (1º/7): vacinadas com 1ª dose até 6/5

– Crianças de 5 a 11 anos e pessoas com 12 anos ou mais que receberam a 1ª dose de Coronavac:

Segunda-feira (27/6): vacinadas com 1ª dose até 30/5

Terça-feira (28/6): vacinadas com 1ª dose até 31/5

Quarta-feira (29/6): vacinadas com 1ª dose até 1º/6

Quinta-feira (30/6): vacinadas com 1ª dose até 2/6

Sexta-feira (1º/7): vacinadas com 1ª dose até 3/6

– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam a 1ª dose de Pfizer:

Segunda-feira (27/6): vacinados com 1ª dose até 6/6

Terça-feira (28/6): vacinados com 1ª dose até 7/6

Quarta-feira (29/6): vacinados com 1ª dose até 8/6

Quinta-feira (30/6): vacinados com 1ª dose até 9/6

Sexta-feira (1º/7): vacinados com 1ª dose até 10/6

– Pessoas com 18 anos ou mais que receberam a 1ª dose de AstraZeneca:

Segunda-feira (27/6): vacinados com 1ª dose de até 30/5

Terça-feira (28/6): vacinados com 1ª dose de até 31/5

Quarta-feira (29/6): vacinados com 1ª dose de até 1º/6

Quinta-feira (30/6): vacinados com 1ª dose de até 2/6

Sexta-feira (1º/7): vacinados com 1ª dose de até 3/6

1º reforço

(3ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 2º dose para quem recebeu Janssen)



– Pessoas com 12 anos ou mais que receberam Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer

Segunda-feira (27/6): vacinados com a 2ª dose até 27/2

Terça-feira (28/6): vacinados com a 2ª dose até 28/2

Quarta-feira (29/6): vacinados com 2ª dose até 1º/3

Quinta-feira (30/6): vacinados com 2ª dose até 2/3

Sexta-feira (1º/7): vacinados com 2ª dose até 3/3

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer

Segunda-feira (27/6): vacinados com 2ª dose até 2/5

Terça-feira (28/6): vacinados com 2ª dose até 3/5

Quarta-feira (29/6): vacinados com 2ª dose até 4/5

Quinta-feira (30/6): vacinados com 2ª dose até 5/5

Sexta-feira (1º/7): vacinados com 2ª dose até 6/5

– Pessoas com 18 anos ou mais que receberam a dose da Janssen

Segunda-feira (27/6): vacinados com dose única até 2/5

Terça-feira (28/6): vacinados com dose única até 3/5

Quarta-feira (29/6): vacinados com dose única até 4/5

Quinta-feira (30/6): vacinados com dose única até 5/5

Sexta-feira (1º/7): vacinados com dose única até 6/5



2º reforço

(4ª dose para quem recebeu Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no esquema vacinal inicial; 3º dose para quem recebeu Janssen)

– Pessoas entre 18 e 39 anos que receberam a dose da Janssen no esquema vacinal inicial

Segunda-feira (27/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 27/2

Terça-feira (28/6) em diante: repescagens*

– Pessoas entre 40 e 49 anos que receberam Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou Janssen no esquema vacinal inicial

30/6 (quinta-feira) – pessoas nascidas em 1972, vacinadas com 1ª reforço até 2/3

1º/7 (sexta-feira) – Pessoas nascidas no 1º semestre de1973, vacinadas com 1ª reforço até 3/3 e repescagens

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos e pessoas com 50 anos ou mais que receberam Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou Janssen no esquema vacinal inicial

Segunda-feira (27/6): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 27/2

Terça-feira (28/6): vacinados com o 1º reforço até 28/2

Quarta-feira (29/6): vacinados com o 1º reforço até 1º/3

Quinta-feira (30/6): vacinados com o 1º reforço até 2/3

Sexta-feira (1º/7): vacinados com o 1º reforço até 3/3

