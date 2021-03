Curitiba registrou, neste sábado (13), 1.262 novos casos de covid-19 e 31 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. O boletim da Secretaria Municipal da Saúde mostra que 3.207 pessoas já perderam a vida pela doença. No Paraná a situação é ainda crítica. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste sábado (13) mais 6.207 novos casos confirmados e 157 mortes pela infecção.

Na capital, as novas vítimas são 17 homens e 14 mulheres, com idades entre 43 e 89 anos. Com os novos casos confirmados, 155.980 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 140.118 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

O número que mais preocupa é o de casos ativos, que somam 12.655 na cidade. Este índice corresponde ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.]

Voltando para os números de todo o Paraná, a Sesa traz o acumulado do monitoramento mostram que o Paraná soma 752.801 diagnósticos e 13.385 mortos em decorrência da doença, desde o início da pandemia. Os casos confirmados divulgados neste sábado são de março (5.502), fevereiro (519) e janeiro (48) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: julho (9), agosto (4), setembro (7), outubro (3), novembro (33) e dezembro (82).

Leitos

Neste sábado (13), a taxa de ocupação dos 465 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 97%. No momento restam 13 leitos livres em Curitiba. A taxa de ocupação dos 806 leitos clínicos está em 98% neste sábado (13/3), restando 19 leitos livres para internação de pacientes. Este boletim inclui os leitos das Unidade de Pronto Atendimento, com pacientes internados recebendo a assistência à covid-19.

No Paraná o informe relata que 2.484 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 2.035 pacientes em leitos SUS (874 em UTI e 1.161 em enfermaria) e 449 em leitos da rede particular (234 em UTI e 215 em enfermaria).