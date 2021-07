A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta sexta-feira (23), 510 novos casos de covid-19 e 16 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Onze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são dez homens e seis mulheres, com idades entre 25 e 89 anos.

Nove pessoas tinham menos de 60 anos. Até o momento foram contabilizadas 6.560 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 256.430 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia. São 6.893 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Nesta sexta-feira (23), a taxa de ocupação dos 490 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 63%. Restam 181 leitos livres. A taxa de ocupação dos 532 leitos de enfermarias SUS covid-19 está em 53%. Há 250 leitos vagos. A SMS esclarece que os dados da ocupação de leitos em Curitiba são dinâmicos, com alterações ao longo do dia.

Números da covid-19 em 23 de julho

510 novos casos confirmados

16 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 256.430

Casos ativos – 6.893

Recuperados – 242.977

Óbitos – 6.560