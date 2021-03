Curitiba registrou mais 20 óbitos provocados pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (4) e fez com que a capital totalizasse 3 mil mortes durante todo o período da pandemia. De acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde, 10 dos novos óbitos registrados ocorreram nas últimas 48 horas.

As novas vítimas são dez homens e dez mulheres, com idades entre 32 e 96 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da covid-19.

Mais 973 novos casos foram registrados nesta quinta-feira. No total, 145.528 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 134.052 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 8.476 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta quinta-feira (4), houve a ativação de 19 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 – seis no Hospital Victor Ferreira do Amaral, oito no Hospital do Trabalhador e cinco na UPA Tatuquara.

A taxa de ocupação dos 408 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 95%. No momento restam 19 leitos livres.

Números da covid-19 em 4 de março

973 novos casos confirmados

20 novos óbitos (10 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 145.528

Casos Ativos – 8.476

Recuperados – 134.052

Óbitos – 3.000