O temporal e as fortes rajadas de vento que atingiram Curitiba e RMC no fim da tarde deste domingo (29) deixaram estragos e provocaram alagamentos em vários pontos da cidade. Segundo boletim divulgado na manhã desta segunda-feira (30) pela Defesa Civil, entre queda de árvores e risco de desmoronamentos, 15 ocorrências foram registradas. Os ventos, segundo a entidade, chegaram aos 50km/h por volta das 15h.

No bairro Alto da XV um alagamento ainda gerava incomodo a moradores nas proximidades do cruzamento da Rua Camões com a XV de Novembro. O local é conhecido por alagamentos e desta vez não foi diferente. Carros estavam passando em meio a água acumulada.

No bairro Uberaba, a Rua Dino Brassac ficou alagada. Já nos bairros São Braz, Cajuru, Boa Vista e CIC foi necessário fornecimento de lona plástica para recobrimento de residências nas ruas Benjamim Cavet, Adão de Araujo, Dante Melara, Orlando Luis Lamarca e Sebastião Martins Vieira Lins. No Fazendinha foi registrado risco de desabamento e, no Bigorrilho, um muro – na Rua Coronel Joaquim Ignácio Taborda Ribas – desabou.

Também foram registradas quedas de árvores em diferentes localidades. A região mais afetada foi a da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Segundo a Defesa Civil, árvores caíram nas ruas Sete de Abril (Alto da XV), Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira), Estrada Delegado Bruno de Almeida (Campo do Santana), Doutor Ennio Marçal (Tingui), Ricardo Emílio Michel e Cidade do Timbó (CIC).

Vem mais chuva?

Para esta segunda-feira, conforme previsão do Simepar, a previsão é de chuva amena ao longo do dia. Mais ao fim da tarde, porém, as precipitações devem se intensificar em toda a cidade.