O tempo em Curitiba deve seguir instável nesta segunda-feira (12). Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba indica chance de chuvas fortes e isoladas ao longo do dia. E o calor continua. Somente a partir de quarta-feira (14) é que as temperaturas devem baixar um pouco. Há, inclusive, um alerta laranja de temporal para todo o Paraná.

Conforme a meteorologia, a temperatura máxima prevista para a capital nesta segunda é de 27° C. Já a mínima, segundo o Simepar, deve girar em torno dos 20° C.

O sol deve aparecer em vários momentos do dia, mas a presença de nuvens tende a ser constante. A instabilidade é causada pela aproximação de uma frente fria vinda pelo oceano, a partir do Paraguai. Uma massa de ar aquecido também contribui para a instabilidade. A chuva chega a Curitiba a partir das 12h e a previsão do tempo indica ao menos 9,9 milímetros ao longo do dia.

Simepar também aponta o tempo instável nas demais regiões do Paraná. O calorão tambem deve oscilar nas demais áreas, a partir de quarta-feira.

Na quarta, em Curitiba, a temperatura máxima prevista é de 20° C, com mínima de 14° C.

