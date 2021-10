O domingo (3) vai ser de chuva forte e intensa em Curitiba e no litoral do Paraná, com chances de trovoadas a qualquer momento do dia. Muita atenção ao ventos que podem passar de 30 km/h.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão para o domingo em Curitiba, aponta para chuva com uma intensidade moderada com cerca de 33,4 mm e ventos podendo chegar a 34 km/h. Quanto à temperatura, a máxima não deve ultrapassar 23°C. Ainda sobre a chuva, ela deve permanecer na capital até segunda-feira (4).

Já em Guaratuba, no litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba. Chuva forte e volume intenso, com chance de raios e trovões. O vento pode chegar a 46 km/h. A máxima na temperatura segundo o Simepar será de 21°C.

Outubro

Para este primeiro final de semana do mês de outubro, segue mantida a previsão de chuva mais volumosa e abrangente nas regiões paranaenses, especialmente no domingo. A nebulosidade vai predominar no Estado com chance de chuva e garoa a qualquer hora. Deverá voltar a chover no Norte do Estado, região que vem tendo dias consecutivos de tempo mais seco.

O prognóstico se mantém para toda a primeira semana do mês, que apresentará chuvas características da primavera. De acordo com o meteorologista do Simepar, Lizandro Jacóbsen, com o fluxo de umidade vindo do Paraguai e Mato Grosso do Sul, as chuvas ingressam no Paraná, mantendo o tempo instável por vários dias.

A previsão de chuva é um alívio para a população, visto que a falta dela tornou ainda mais grave a forte estiagem que atinge o Paraná, que levou o Governo a decretar situação de emergência hídrica em todo o Estado.

“Se chegar nesse volume que está previsto, de até 100 milímetros de chuvas nesses primeiros dias do mês, as chuvas ajudarão a elevar os níveis dos reservatórios, beneficiando as cidades que enfrentam rodízio no abastecimento de água”, destacou Jacóbsen. “A vinda das chuvas é uma boa notícia também para os agricultores, que precisaram atrasar o plantio das culturas de verão por causa da estiagem”, acrescentou.

