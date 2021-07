Curitiba amanheceu com nevoeiro nesta manhã de quinta-feira (08), mas o sol já deu as caras na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas máximas ficam parecidas com as registradas no dia anterior e as nuvens devem aumentar à tarde. Não há previsão de chuva.

Conforme o Simepar, em Curitiba a variação térmica desta quinta deve ser de 9º C a 19º C. Quase não se perceberá mudanças nas condições do tempo, apenas na previsão das máximas, que aumentam em 1º C, e das mínimas, que caem 1º C. Tudo em relação à quarta-feira (7).

No mais, os ventos que sopram do oceano em direção ao continente seguem perdendo força. Com isso, a entrada de umidade na região Leste do Paraná tende a ser menor. A massa de ar frio e seco segue atuando e afastando a possibilidade de chegada de frente fria ao estado.

Litoral

Nas praias paranaenses, o dia deve ser de céu um pouco mais aberto nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, o tempo deverá ser estável, sem previsão de chuva, e com temperaturas amenas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, ao longo do dia, a variação térmica deve se manter entre 12º e 19ºC.