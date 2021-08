O tempo segue seco em Curitiba nesta quarta-feira (4), com a presença do sol entre algumas nuvens. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas também seguem sem mudanças. Pinta aquele friozinho pela manhã, esquenta à tarde e volta a esfriar no fim do dia. A previsão do tempo sem chuvas preocupa, pois os reservatórios que abastecem Curitiba e região seguem em níveis abaixo dos 50%.

Em Curitiba, a variação das temperaturas deve ficar entre 8º C e 16º C. A falta de chuva preocupa por causa do nível dos reservatórios de abastecimento da Sanepar. Na segunda-feira (2), a companhia informou que o rodízio – em vigor desde março de 2020 – deve ficar mais rigoroso nos próximos dias.

Por outro lado, o dia sem chuva favorece a prática de exercícios ao ar livre pelos parques de Curitiba, de preferência com o uso de máscara e distanciamento social, para evitar o contágio pelo coronavírus. A atenção com a hidratação também é importante neste período de seca, quando a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Segundo o Simepar, nesta quarta-feira, a umidade mínima deve estar em torno dos 60%.

Falta de chuva e rodízio

O sistema de rodízio da Sanepar está mais uma vez em alerta para a falta de água. Na terça-feira (3), o nível dos reservatórios chegou a 49,47%, o que pode trazer mudanças para o sistema de racionamento de água a partir da segunda quinzena de agosto.

Como já era previsto pela direção técnica, o alerta para a falta de água seria ligado quando os níveis dos reservatórios atingissem 50% da capacidade. Com isso, há chance do antigo rodízio voltar para os cortes no fornecimento de água a cada 36 horas (um dia e meio com água, um dia e meio sem água).

