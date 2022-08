Curitiba começa a aplicação da 2.ª dose anticovid nas crianças de 3 e 4 anos a partir desta segunda-feira (22). Quem tomou a 1.ª dose de Coronavac há 28 dias ou mais deve se dirigir aos pontos de aplicação da vacina. Até a próxima sexta-feira (26), a expectativa na capital é de que 5 mil crianças retornem aos postos de saúde para completar a imunização.

Segundo a prefeitura, A vacina pode ser feita em 106 unidades de saúde, das 8h às 17h. Os endereços estão no site Imuniza Já.

O cronograma está organizado de forma escalonada, conforme a data em que foi aplicada a 1.ª dose, respeitando o intervalo de 28 dias recomendado pelo fabricante da Coronavac.

Cronograma da 2.ª dose de Coronavac das crianças

22/8 (segunda-feira) – vacinados com 1ª dose de Coronavac até 25/7

23/8 (terça-feira) – vacinados com 1ª dose de Coronavac até 26/7

24/8 (quarta-feira) – vacinados com 1ª dose de Coronavac até 27/7

25/8 (quinta-feira) – vacinados com 1ª dose de Coronavav até 28/7

26/8 (sexta-feira) – vacinados com 1ª dose de Coronavac até 29/7

Aplicativo Saúde Já Curitiba

Os convocados podem conferir a informação também no Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou smartphone). Basta acessar a aba “Carteira de Vacinação” e, em seguida, “Aplicadas”, para verificar a data da 1ª dose.

Caso haja doses futuras ou em atraso, vai constar no campo “Próximas vacinas” ou “Pendentes”.

Repescagem contínua

Além da 2ª dose dos curitibinhas de 3 e 4 anos, Curitiba continua com a repescagem para todos os públicos já anteriormente convocados (veja a lista abaixo). Confira aqui quais são esquemas vacinais anticovid atualmente vigentes.

Grupos com vacinação disponível:

– 1ª dose para todos com 3 anos completos ou mais;

– 2ª dose* para todos com 3 anos completos ou mais;

– 1º reforço* para todos com 12 anos ou mais;

– 2º reforço* para imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com qualquer marca na 1ª dose;

– 3º reforço* para pessoas imunossuprimidas 60 anos ou mais e pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal;

*Importante: Para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte. Veja mais detalhes nos quadros de esquemas vacinais.

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), pólio e sarampo, que podem ser aplicadas simultaneamente, no mesmo dia. Não há mais necessidade de intervalo de 15 dias entre os imunizantes.

Também é possível receber outros imunizantes do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso. A consulta sobre imunizantes pendentes pode ser feita pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Carteira de Vacinação” no item “Pendentes”.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.