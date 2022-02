O mutirão de recolhimento de lixo eletroeletrônico, que começaria no sábado (5), em diversos locais, foi adiado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em função do aumento do número de casos diários de covid-19 na cidade. A ideia é evitar a formação de aglomerações, informa a gerente de Educação Ambiental, Leila Maria Zem.

A expectativa é que, com esse cuidado, os mutirões possam ser retomados no primeiro sábado de março. A entrega vinha sendo feita via drive-thru em sete pontos: nos parques Barigui, Bacacheri, São Lourenço, Tingui e Náutico, na Administração Regional do Cajuru e na Praça Desembargador Armando Carneiro (Portão).

“Precisamos colaborar com o momento, proteger as famílias que fazem seus descartes e os associados do Ecocidadão que fazem o recolhimento nos espaços públicos dos mutirões”, explica Leila.

Alternativas

Até que os mutirões possam voltar a acontecer, quem tem resíduo deste tipo para descartar pode apresentar à coleta do Lixo que Não É Lixo (um item) ou levar aos Ecopontos mistos. Três regionais da cidade também instalaram pontos fixos para coleta, como é o caso do Boqueirão (Rua da Cidadania do Carmo), Tatuquara e Cajuru. Veja mais informações abaixo.

O material é encaminhado a associações do Ecocidadão, que fazem a separação correta e destinam à Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos, fruto de um termo de cooperação do município com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE).

Eletroeletrônicos descartados de maneira incorreta ou em aterros sanitários podem causar poluição ambiental em função de seus componentes tóxicos.

Serviço

Onde descartar resíduo eletroeletrônico

Coleta do Lixo Que Não é Lixo – Dias e horários do caminhão estã no site Coleta Lixo.

Ecopontos mistos – Recebem, além de eletroeletrônicos, resíduos de construção civil (caliça), madeiras, restos de podas de árvores e de limpeza de jardins, mobiliários inservíveis, recicláveis, óleo de cozinha e gordura já usados. São eles:

Ecoponto Vila Nova

Ecoponto Érico Veríssimo

Ecoponto Guaçuí

Ecoponto Vila Verde

Ecoponto CIC

Ecoponto Caiuá

Ecoponto Cajuru

Ecoponto Campo do Santana

Ecoponto Osternack

Ecoponto Uberaba

Confira os endereços: https://www.curitiba.pr.gov.br/servicos/ecopontos-descarte-correto-de-residuos/716

Lixo Eletrônico nas Regionais

Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8433

Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150

Tatuquara – R. Olivardo Konoroski Bueno, 700