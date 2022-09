A coroação da imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais e uma missa na Catedral Basílica de Curitiba irão marcar as celebrações do Dia da Padroeira da cidade, nesta quinta-feira (8).

A homenagem organizada pela Prefeitura de Curitiba começa às 16h30 em frente à coluna com a imagem da santa na confluência das ruas Barão do Serro Azul, São Francisco e Travessa Nestor de Castro, no centro histórico, com a presença do prefeito Rafael Greca.

“Nesta coluna triunfal, onde fica a imagem da santa padroeira da nossa amada Curitiba, vamos louvar pelas graças recebidas e pedir que Nossa Senhora da Luz dos Pinhais nos proteja e ilumine nosso povo”, diz Greca.

Instalada no alto de um pedestal cilíndrico de 10 metros de altura, a escultura da padroeira de Curitiba, feita em bronze, é obra da artista plástica Maria Inés Di Bella. Esse conjunto é conhecido como Memorial a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

A cerimônia de coroação terá participação da Banda Lyra Curitibana, que executará o Hino de Nossa Senhora da Luz interpretado pelo músico Khae Lhucas Ferreira Pereira. Após a coroação, os fiéis seguem para a missa final na Catedral Basílica, na Praça Tiradentes.

Roteiro de celebração

O evento organizado pela Prefeitura de Curitiba integra a programação da Arquidiocese de Curitiba para o Dia da Padroeira. As celebrações na Catedral começam às 8h, com missa. Às 10h haverá outra missa e a coroação da imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais que fica dentro da igreja.

No período da tarde, às 15 horas, serão feitas a reza de um terço e a bênção com o Santíssimo Sacramento e às 16h30, a coroação da imagem histórica da padroeira na confluência das ruas Barão do Serro Azul com Nestor de Castro e São Francisco.

Serviço

Coroação da padroeira de Curitiba

Data: quinta-feira (8/9)

Horário: 16h30

Local: confluência das ruas Barão do Serro Azul e São Francisco e Travessa Nestor de Castro