Nesta quarta (5), Curitiba conclui a vacinação contra a covid-19 do grupo prioritário dos idosos, com a imunização das pessoas com 60 anos completos. Por se tratar da última faixa etária a ser atendida dentro deste grupo prioritário, além delas, excepcionalmente, também serão imunizadas as pessoas que farão 60 anos até 30 de junho de 2021.

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba imunizou, até segunda-feira (3/5), 326.957 pessoas com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Até esta data foram vacinados: 255.658 idosos, 62.241 profissionais dos serviços de saúde da cidade (incluindo as equipes de vacinação), 5.986 moradores, funcionários e cuidadores de instituições de longa permanência, 2.999 trabalhadores das forças de segurança e 73 indígenas.

Em Curitiba, 193.223 pessoas receberam a segunda dose da vacina até segunda-feira (3).

Cadastro e documento

Para facilitar o processo de vacinação e evitar filas, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba pede que as pessoas preencham antecipadamente o cadastro na plataforma Saúde Já, pelo aplicativo de celular ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

Para receber a vacina, a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com endereço válido de Curitiba e uma caneta.

Drive-thru exclusivo

A Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba mantém o sistema de vacinação em drive-thru apenas no Parque Barigui e a partir desta etapa só serão atendidas dentro dos veículos pessoas que de fato tenham dificuldade de mobilidade e que forem até o local conduzidas por um acompanhante.

“Quem não tiver problema de locomoção e for ao drive-thru para receber a vacina será orientado a procurar um ponto fixo”, alerta secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Outra mudança de local de vacinação é no Boa Vista. Com a abertura do Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira, no Bacacheri, que tem capacidade para dez salas de vacina, foi desativado o atendimento na Igreja Santo Antônio.

Cronograma da primeira dose

– 60 anos completos e os que farão 60 anos até 30 de junho de 2021: quarta-feira, 5 de maio

Pontos de vacinação

LOCAIS FIXOS

Das 8h às 17h

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – US Fernando de Noronha

Rua João Mequetti, 389 – Santa Cândida

6 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

7 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

8 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

9 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

10 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

11 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

12 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2150 – Guaíra

16 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

17 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

18 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

DRIVE-THRU (apenas para pessoas com dificuldade de locomoção)

Das 8h30 às 16h30

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)