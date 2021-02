A prefeitura de Curitiba confirmou, no início da tarde desta quarta-feira (17), cinco primeiros casos da nova variante brasileira do coronavírus em Curitiba. Os pacientes infectados pela variante, chamada de P1 ou “variante de Manaus”, já estão recuperados.

Segundo a Secretaria de Saúde de Curitiba, todos os casos são importados e foram confirmados positivos para o novo coronavírus oficialmente por exames RT-PCR realizados pelo Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen-PR). Após o resultado positivo as amostras foram encaminhadas pelo Lacen para análise da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, laboratório de referência pelo Ministério da Saúde. Para identificação da variante é necessário sequenciamento genético do vírus, não apenas o RT-PCR.

“Para a investigação de variantes do novo coronavírus nos embasamos também em critérios epidemiológicos, que é histórico de viagem ou contato com alguém que viajou. A partir daí essas pessoas passam a ser monitoradas e as amostras que cumprem critérios clínico e epidemiológicos são enviados para análise”, explicou a infectologista da Secretaria Municipal da Saúde Marion Burger.

Os casos

Entre os pacientes confirmados, dois são um homem de 68 anos e uma mulher de 56 anos, da mesma família, que relataram vir para Curitiba em voo comercial em busca de atendimento de saúde, após início de sintomas. Além deles, há outros dois: um homem e uma mulher com idades respectivas de 47 e 73 anos, de mesma família, também vindos de Manaus em busca te atendimento. O quinto caso é um homem de 22 anos que foi atendido por serviços de saúde da Região Metropolitana de Curitiba.

“Todas as medidas sanitárias foram realizadas, e nossas equipes seguem alertas para o monitoramento das pessoas que apresentam sintomas respiratórios após retorno de viagem”, afirmou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak. “Todos os pacientes que testaram positivo para essa variante receberam contato das nossa equipe”, conta a infectologista.

Sintomas da nova variante

A Secretaria da Saúde alerta a população sobre a maior transmissibilidade dessa variante e recomenda isolamento imediato e busca de atendimento em caso de sintomas após viagem ou contato com viajou para região de circulação da nova variante.

“Os sintomas da nova variente são os mesmos de várias infecções respiratórias, o que dificulta a identificação se trata-se de nova cepa, por isso é importante informar ao profissional de saúde se esteve em viajem ou contato com alguém”, alerto Marion.

Os sintomas mais comuns são: tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, entre outros.