Mais 1.078 casos e 39 mortes de coronavírus foram registradas em Curitiba nesta quarta-feira (24), de acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Do total de mortes, 31 delas ocorreram nas últimas 48 horas. São 27 homens e 12 mulheres, com idades entre 30 e 86 anos. Apenas três não apresentaram fator de risco para complicações da covid-19. Todas estavam com assistência hospitalar.

Até agora são 3.620 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, Curitiba soma 167.392 testes positivos para covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 150.632 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 13.140 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal de Saúde ativou mais 21 leitos de UTI. Mesmo assim, a taxa de ocupação dos 513 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 100%. No momento não há leitos livres. A taxa de ocupação dos 874 leitos clínicos está em 93% nesta quarta, com 59 leitos livres.

Números da covid-19 em 24 de março

1.078 novos casos confirmados

39 novos óbitos (31 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 167.392

Casos ativos – 13.140

Recuperados – 150.632

Óbitos – 3.620