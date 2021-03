Mais 30 pessoas perderam a vida para a covid-19 em Curitiba, 25 delas nas últimas 48 horas. A triste informação faz parte do novo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também confirmou neste sábado (27), a infeção por novo coronavírus de mais 921 moradores de Curitiba. Na cidade, a taxa de ocupação dos 513 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 100% e não há leitos livres atualmente.

LEIA MAIS – Curitiba amplia vacinação para idosos de 69 anos e faz plantão no domingo

Conforme a SMS, as novas vítimas são 14 homens e 16 mulheres, com idades entre 33 e 85 anos, e apenas seis não tinham fator de risco para complicações pela covid-19. Ao todo, agora já são 3.721 mortes na capital paranaense provocadas pela doença, desde março de 2020.

LEIA AINDA – Curitiba renova decreto de lockdown e bandeira vermelha até a Páscoa

Mais de 170 mil casos confirmados

Com os 921 novos casos confirmados, 170.385 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 153.816 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. Hoje, são 12.848 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

LEIA TAMBÉM – Juntos contra a Fome: você também pode ajudar nessa corrente do bem

Nos hospitais, além da ocupação total nos leitos de UTI do SUS, a ocupação dos 874 leitos clínicos também segue alta, com taxa de 95% neste sábado, com apenas 47 leitos livres, de acordo com a prefeitura.

Números da covid-19 em 27 de março

921 novos casos confirmados

30 novos óbitos (25 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 170.385

Casos ativos – 12.848

Recuperados – 153.816

Óbitos – 3.721