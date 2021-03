Mais 1.103 casos e 32 novos óbitos de covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba nesta quarta-feira (17). De acordo com o boletim epidemiológico, 23 desses óbitos aconteceram nas últimas 48 horas. Apesar destes novos registros, a capital manteve o número de casos ativos. Nesta quarta, 14.098 casos seguem com potencial de transmissão em Curitiba.

As novas vítimas do coronavírus na capital são 18 homens e 14 mulheres, com idades entre 38 e 89 anos. Apenas duas vítimas não apresentavam fatores de risco para complicações. Até agora são 3.337 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

LEIA TAMBÉM – “Eu venci!”, desabafa atleta de Curitiba que passou 62 dias na UTI com covid-19

Até agora, 161.053 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 143.618 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

A taxa de ocupação dos 479 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 97%. No momento restam 14 leitos livres. Dos 850 leitos clínicos, 97% estão ativos nesta quarta-feira (17), restando 25 leitos livres para internação de pacientes. Nesta quarta, houve a ativação de cinco leitos de UTI adulto covid-19 e dez leitos de enfermaria adulto no Hospital Erasto Gaertner.

Números da covid-19 em 17 de março

1.103 novos casos confirmados

32 novos óbitos (23 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 161.053

Casos ativos – 14.098

Recuperados – 143.618

Óbitos – 3.337