Nesta sexta-feira (2), a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirma mais 780 casos de covid-19 e 36 óbitos de moradores infectados pelo coronavírus. Do total de mortes, 11 deles tinham menos de 60 anos de idade.

O boletim da prefeitura também revela que 25 dos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Do total de óbitos, 18 são homens e a outra metade, mulheres. As idades variam entre 35 e 84 anos. Seis não tinham registro de fator de risco para complicações causadas pela covid-19.

Do início da pandemia até o momento, 3.936 mortes de covid-19 foram registradas em Curitiba. Com os novos casos confirmados, 175.373 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 160.694 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 10.743 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 100%. Não há leitos livres.

Números da covid-19 em 2 de abril:

780 novos casos confirmados

36 novos óbitos (25 nas últimas 48h)

Números totais:

Confirmados – 175.373

Casos ativos – 10.743

Recuperados – 160.694

Óbitos – 3.936