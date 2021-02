Mais 410 novos casos e 11 mortes por coronavírus foram registrados nesta sexta-feira (19), em Curitiba. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde, que confirmou 4.885 casos ativos da doença na cidade.

Entre as mortes registradas, cinco ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são nove homens e duas mulheres, com idades entre 40 e 81 anos. Dois não apresentavam risco para complicações da covid-19. No total, Curitiba confirma 2.807 mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia.

Com os novos casos, 135.498 moradores de Curitiba testaram positivo para doença e 127.806 já estão liberados do isolamento e não apresentam mais sintomas. Nesta sexta-feira (19) a taxa de ocupação dos 353 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 84%. No momento restam 58 leitos livres.

Números da covid-19 em 19 de fevereiro

410 novos casos confirmados

11 novos óbitos (5 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 135.498

Casos Ativos – 4.885

Recuperados – 127.806

Óbitos – 2.807