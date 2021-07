A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, no domingo (25), 445 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 16 mortes de moradores em decorrência da covid-19. Treze destes óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. As vítimas são oito homens e oito mulheres, com idades entre 26 e 80 anos. Sete pessoas tinham menos de 60 anos. Os números de domingo foram divulgados pela Secretaria da Saúde apenas nesta segunda-feira (26).

Neste domingo (25), a taxa de ocupação dos 490 leitos de UTI do SUS exclusivos para pacientes com sintomas da covid-19 estava em 60%. Restavam 198 leitos livres. A taxa de ocupação dos 472 leitos de enfermaria do SUS para covid-19 estava em 52%. Havia 227 leitos vagos.

Devido à redução nas taxas de ocupação, neste domingo foram desativados 60 leitos de enfermaria para covid-19, sendo dez no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, 40 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Fazendinha e dez no Hospital Municipal do Idoso. Estes leitos voltam a ser direcionados a outras linhas de cuidado aos usuários do SUS.

Desde o início da pandemia até o momento, Curitiba soma 6.592 mortes e 257.366 infectados, dos quais 243.786 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Números da covid-19 em 25 de julho

445 novos casos confirmados

16 novos óbitos (13 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 257.366

Casos ativos – 6.988

Recuperados – 243.786

Óbitos – 6.592

