Nos últimos dois dias, domingo e segunda-feira e (14 e 15), a Secretaria Municipal da Saúde confirmou mais 2.757 novos casos e 57 mortes provocadas pela doença. Cinquenta desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

Entre os novos óbitos, foi registrada a morte de um bebê prematuro extremo, com apenas 27 semanas de idade. Entre as 57 vítimas, 25 são homens e 32 mulheres, com idades entre 0 e 91 anos. Cinco das vítimas não tinham fator de risco para complicações da covid-19. Até agora são 3.264 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 158.737 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 141.202 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença. São 14.271 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Internamentos

Nesta segunda-feira (15), a taxa de ocupação dos 469 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 97%. No momento restam 15 leitos livres.

A taxa de ocupação dos 840 leitos clínicos está em 97% nesta segunda-feira (15), restando 24 leitos livres para internação de pacientes.

Nesta segunda-feira (15), houve a ativação de dez leitos clínicos no Hospital São Vicente CIC, 24 leitos na Casa Irmã Dulce e quatro leitos de UTI no Hospital de Clínicas.

Números da covid-19 em 14 e 15 de março

2.757 novos casos confirmados

57 novos óbitos (50 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 158.737

Casos ativos – 14.271

Recuperados – 141.202

Óbitos – 3.264