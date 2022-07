A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba registrou, nesta sexta-feira (22), 604 novos casos de covid-19 e dois óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, ambos nas últimas 48 horas.

As vítimas são duas mulheres de 75 e 77 anos. Até o momento, foram contabilizadas 8.426 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casos

Com os novos casos confirmados, 507.961 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 494.067 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 5.468 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Leitos do SUS

Curitiba tem nove pacientes com covid internados em leitos de UTI; outros 14 pacientes, referentes a casos suspeitos ou confirmados, estão em leitos de enfermaria.

A SMS esclarece que os internamentos ocorrem diariamente, assim como as altas, com alterações dos dados ao longo do dia.

Números da covid-19 em 22 de julho

604 novos casos confirmados

2 óbitos (2 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 507.961

Casos ativos – 5.468

Recuperados – 494.067

Óbitos – 8.426